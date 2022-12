L’Italia paga per andare in Presix

Vivi in ​​Italia È un sogno e, fortunatamente, è possibile realizzarlo. Non si tratta di qualcosa di lontano o impossibile, ma di una realtà architettura italiana, amore per l’Europa e desiderio di guadagnare entrate extra. Tuttavia, c’è un requisito importante da soddisfare, ma non preoccuparti, vorrai soddisfarlo.

Vuoi saperne di più? Continua a leggere e fai le valigie Parti per l’Italia.

Riesci a immaginare di vivere in Italia?Quindi / Unsplash.

C’è una città in Italia chiamata Presicce Risulta essere molto piccola, in quanto conta solo cinquemila abitanti e si trova nella regione Puglia nel sud del Paese. Essendo piccolo, come il resto d’Europa, è in crisi immobiliare e non ha le migliori condizioni. Presicce però ha bisogno di più attenzione, passo dopo passo governo italiano.

Di fronte a questa “crisi”, L’Italia apre le sue porte Per chi vuole vivere in città perché ha un’ottima qualità di vita, ma le case risentono del tempo. Così le autorità decisero di elargire una somma di denaro a coloro che volevano abitarvi alla semplice condizione che migliorassero la casa in cui abitavano.

questo è, governo italiano 30.000 euro (oltre $ 30.000) a chiunque sia interessato a viverci e ad acquistare una casa nella regione. Questi soldi non servono per trasferirsi o occupare spazi inabitabili, ma per riabilitare la casa che acquisti, che è una delle case abbandonate o senza proprietario e documenti legali.

Secondo Alfredo Palese, assessore di Presicce, sono molte le case disabitate nel centro della città, risalenti al 1991. Come risultato dell’abbandono di questi simboli dell’architettura e dell’arte. Quindi il passo più appropriato per salvare la proprietà è fornire 30.000 euro, che è diviso in due parti: 15.000 per acquistarlo (puoi aggiungere i tuoi soldi se superi il costo) e 15.000 per ristrutturare.

Questo programma in Italia chiamò Presicce-Acquarica e fissò i prezzi di quella casa In Italia Variano, ma il prezzo finora è di circa 25.000 euro. Inoltre, la regione è immersa nella natura e circondata da spiagge come Santa Maria de Luca, oltre alla storia che racchiude, senza dimenticare l’incredibile gastronomia di cui si può godere.

La chiamata sarà annunciata tra poche settimane, quindi rimanete sintonizzati autorità italiane Ulteriori dettagli.