75-72. ‘Cranca’ inciampa in Italia contro l’ultima squadra

Il CB Gran Canaria non è riuscito a raggiungere la vetta del Gruppo B dell’EuroCup dopo la sconfitta contro l’ultima Dolomiti Energia Trento in Italia questo mercoledì.

Il CB Gran Canaria ha perso un’occasione d’oro contro la Dolomiti Energia Trento. Fonte: CB Gran Canaria

Il Gran canaria Un’occasione d’oro per stare davanti al Gruppo B questo mercoledì è stata persa Coppa Europa con lui Telecom turca Sperimentare un fallimento più che corretto Italia Prima di Kolista, The Dolomiti Energia TrentoEstratto dalle peripezie e dagli errori difensivi dei gialli (75-72).

Popolo del Senegal Khalifa Diop È stato il giocatore più eccezionale dello scontro nel reparto statistico, grazie a 21 punti, 6 rimbalzi e 24 crediti di valutazione.

Tuttavia, la squadra Trentino-Alto Adige Sa come trattare con le principali risorse gialle attraverso l’americano Medaglione di tendenza (12 punti e 3 rimbalzi) e le Nazionali Matteo Spagnolo (13) e Diego Flaccatori (12 e 6 assist).

In un inizio pari, la squadra gialla ha provato a prendere l’iniziativa con successo Giovanni Shurna e forza fisica Khalifa Diop nella vernice. Tuttavia, il gruppo transalpino ha saputo contrastare l’Arion giallo con la diversità Medaglione di tendenza Y Mattia Udom (10-11 a metà del primo quarto).

In poco tempo, Basas E inglese Erano orgogliosi dell’attacco dell’isola (14-20), reagendo per la gente del posto Crawford Y crassulis, Finché non arrivano i calci di punizione Michele è stato salvato Questo ha permesso ai clarettiani di chiudere il primo quarto con un po’ più di ossigeno (19-22).

Da lì, il Tendenza Continuava a trascinarsi al ritmo dettato dagli uomini Jaka Lakovic. Per punti Diego Flaccatori Y Luca Conti Hanno risposto quasi immediatamente Vitor Benite Dal perimetro.

La conclusione è che Dolomiti Energia ha iniziato a muoversi prima della pausa

Mancavano tre minuti alla pausa e Energia delle Dolomiti L’elettronica è riuscita ad avanzare con una tripla (29-28). Tendenza. Ma era una magia, allora AJ Massacro Y Brucino Hanno ripreso lo slancio della partita e hanno segnato il 34-38 prima di dirigersi verso gli spogliatoi.

Dopo il riavvio, la difesa ha continuato a prevalere sull’abilità offensiva dei due, anche se i gialli sono stati in grado di mantenere il loro slancio. Tendenza (53-55),

A 48 secondi dalla fine, gli Swords erano in vantaggio (68-68). Flakatory Tempi morti forzati ed emesso l’ordine con una tripla dal fronte Lagovic. poi, Udom Firmati due tiri liberi e ancora il tecnico sloveno ha chiesto un altro stop tattico (73-68).

prossimo, Brucino Ha segnato tre gol in 21 secondi e il tabellone è tornato a giocare, questa volta con il tempo richiesto dalla squadra italiana. Tuttavia, la successiva pressione del giallo è consentita senza che venga commesso un fallo Albico Ruba palla e commette fallo nel suo tiro a canestro, realizzando uno dei suoi due tiri liberi (73-72).

Tuttavia, due rigori inglese E la successiva tripla missr NegligenzaHanno firmato la vittoria della squadra di base tendenza, Prima un Gran canaria Ha mostrato molti alti e bassi durante la partita (75-72).

scheda dati

75. Dolomiti Energia Trento (19+15+19+22): Spagnolo (13), Crawford (5), Atkins (8), Lockett (12) e Udom (9) -cinque titolari-; Conti (5), Flaccatori (12), Forre (5), Laturner (-) e Grasulis (6).

Allenatore: Emanuele Molin.

72. CB Gran Canaria (22+16+17+17): Slaughter (3), Albicci (3), Brussino (8), Shurna (6) e Diop (21) – quintetto titolare – Inglis (6), Balcerowski (-), Bassas (5), Benitez (14), Salvo ( 4) e Stevick (2).

Allenatore: Jaka Lakovic.

Giudici: Fernando Rocha (Portogallo), Igor Dragojevic (Montenegro) e Gentian Cici (Albania). Non eliminato.

Incidenti: Incontro corrispondente alla sesta giornata del girone B Coppa Europa Ha suonato alla BLM Group Arena di Trento (Italia).