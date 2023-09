Billie Jean King alle WTA Finals di Cancun: ‘Mi sento benissimo’

Billie Jean King ha ammesso di essere “sollevata” dal fatto che le finali WTA si terranno a Cancun. GT

Billie Jean King Ha tenuto una conferenza stampa agli US Open e lo ha ammesso Mi sono sentito “sollevato” Quando scoprì che le WTA Finals si sarebbero svolte a Cancun (Messico) e non in Arabia Saudita.

“Sono felice che la finale si svolgerà a Cancun e non in Arabia, perché L’arabo per le donne è davvero difficile. Per qualche ragione, gli uomini vogliono soldi. Tutti però vogliamo soldi Vogliamo anche alcuni cambiamenti“riflette l’ex giocatore americano.

Ha continuato: “Per andare lì, Abbiamo bisogno di alcune garanzie o cambiamenti. Ci sono soldi in tutto il mondo, ma ce ne sono molti. Personalmente Vorrei aiutare le persone là fuori, soprattutto le donne. Penso che potrebbe esserci un cambiamento. Se possiamo essere un “influencer” in questo senso, penso che dovremmo provarlo. Ma in caso contrario, penso che dovremmo sederci e parlare seriamente.”

Selezioni editoriali 2 correlati

Inizialmente le finali WTA avrebbero dovuto svolgersi a Shenzhen (Cina). Tuttavia, ragioni esterne (prima l’epidemia e poi la decisione dell’organizzazione di recidere i legami con il Paese asiatico per la vicenda Peng Shuai), li hanno spinti a cercare altre mete.

Come nel 2021, la località scelta è stata il Messico, anche se in questa occasione è stata Cancun anziché Guadalajara. Tuttavia, fino all’ultimo minuto era latente la possibilità di organizzare la competizione che riunisse gli otto migliori tennisti dell’anno in Arabia Saudita.

Tuttavia, almeno quest’anno, si è deciso di evitare questo destino. “Ho fatto un passo indietro per cercare di capire come possiamo essere coinvolti. Possiamo apportare un cambiamento positivo prima di partire? Questa è la mia domanda. È possibile? Non lo so. Ma a meno che non parli con le persone, a meno che non ti fai coinvolgere, non lo sai.”ha analizzato Billie Jean King, un’attivista per i diritti delle donne dentro e fuori dal campo da tennis.

Presente anche alla conferenza stampa Venere Williams. “Le donne affrontano sfide in tutto il mondo. Non ci pensiamo abbastanza e non ne parliamo abbastanza.. Abbiamo avuto queste conversazioni, ma per poter apportare modifiche, come ha detto Billy, devi prima essere coinvolto. Anche se il tennis è stato un ottimo punto di partenza, per me non finisce qui. “È interessante vedere come il semplice fatto di iniziare a parlare di qualcosa e di aprire un dialogo faccia sì che le persone inizino a pensare e contemplare quell’argomento.”Disse l’americano.

Tutta l’azione degli US Open, esclusivamente su ESPN e STAR+.