La Penisola Arabica entra al secondo posto nella classifica FIFA per quanto riguarda le spese per i trasferimenti, mentre il campionato spagnolo scende al sesto posto soddisfazione

Il mercato dei trasferimenti non è esente da analisi. Venerdì la FIFA ha condiviso una panoramica globale dei trasferimenti internazionali effettuati tra il 1° giugno e il 1° settembre. Quella di quest’estate è diventata un mercato storico per il calcio maschile ma anche per quello femminile, registrando numeri finora sconosciuti.

Durante il mercato che si è “chiuso” il 1° settembre, È stata registrata la cifra storica di 7,36 miliardi di dollari per le spese di trasferimento. Ciò riflette un aumento di quasi il 50% (47,2%) rispetto alla finestra di mercato dello scorso anno, e anche un aumento del 26,8% rispetto al 2019, anno record.

Come spiega la FIFA nell’analisi del mercato dei trasferimenti di quest’anno, “Nella finestra di mercato di metà 2023, l’Inghilterra era in cima alla lista delle spese di trasferimento (1,98 miliardi di dollari), del numero di trasferimenti completati (449) e dei giocatori trasferiti (514)” – ha commentato Emilio García Silvero. , Direttore del Dipartimento Servizi Legali e Compliance della FIFA – Tuttavia, La Germania ha registrato le maggiori entrate di trasferimento ($ 1,11 miliardi). “Questa è stata la prima volta che i club di una singola federazione hanno ricevuto più di 1 miliardo di dollari durante la finestra di mercato di metà anno”. Il campionato più acquistato è stata la Premier League inglese, Mentre la Bundesliga è stata la competizione che ha generato più incassi dai trasferimenti.

Nella lista ci sono anche l’Arabia Saudita e il calcio femminile



Anche l’Arabia Saudita non è stata trascurata nel rapporto della FIFA: Un totale di Ha speso 875,4 milioni di dollari Hanno portato il calcio saudita al secondo posto nella lista delle competizioni più acquistate, davanti a Francia (859,7 milioni di dollari), Germania (762,4 milioni di dollari), Italia (711,0 milioni di dollari) e Spagna (405,6 milioni di dollari).

Emilio García, direttore dei servizi legali e della conformità della FIFA, ha voluto riflettere questo nelle sue parole È un mercato storico anche per il calcio femminile: Ha aggiunto: “Il numero totale di trasferimenti è aumentato durante il periodo di registrazione di metà anno per il sesto anno consecutivo. Sono stati registrati 829 trasferimenti, di cui 66 hanno comportato costi di trasferimento. “Entrambi i numeri stabiliscono un nuovo record, con incrementi rispettivamente del 19,1% e dell’83,3%”.

L’Europa è in testa alla classifica del calcio femminile e ha registrato un totale di 634 acquisti e 565 trasferimenti. In questo elenco, La Germania è in testa nei contratti conclusi con 55 La Francia, con meno giocatori (53), guida il gruppo dei giocatori trasferiti. In termini generali, La spesa per i trasferimenti nel calcio femminile ha raggiunto il massimo storico di 3 milioni di dollari Ciò rappresenta un aumento più che doppio rispetto al periodo di trasferimento a metà del 2022.

Finalmente, $ 696,6 milioni sono stati pagati in commissioni di agente Nel corso del calciomercato 2023, che rappresenta anche un nuovo record in questo reparto. Finora, le immatricolazioni totali per il 2023 raggiungono 853,0 milioni, con un aumento del 36,9% rispetto al 2022, e più di qualsiasi altro anno.