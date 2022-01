Notizie dal Monterrey: il portiere Esteban Andrada convocato dall’Argentina

ea arciere Schema, Esteban Andrada è stato l’unico giocatore convocato per la prima volta dalla nazionale argentina Data FIFA 2022.

Andrada compare nell’ultima lista di coach Lionel Scaloni Per le qualificazioni ai Mondiali Contro il Cile il 27 gennaio e la Colombia il 1 febbraio.

La chiamata di Andrada è un problema per Rayados, da Il 5 febbraio debutteranno in Mondiali per club Bacio Al-Ahly d’Egitto.

Andrada vanta 180 minuti di Clausura 2022 senza subire gol, Dopo aver appeso Zero contro Galos Blancos del Queretaro al primo appuntamento e contro il Necaxa il secondo giorno.

finalmente Scaloni non ha guardato Maxi Mezza, che figurava nella lista iniziale di Albiceleste Per le prossime due qualificazioni ai Mondiali.

Coloro che sono stati convocati da Argentina, Cile e Colombia nelle qualificazioni



tiratori: Franco Armani, Esteban Andrada, Emiliano Martinez, Juan Musso.

Difensori: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Lucas Martinez-Quarta, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuña.

Centrocampisti: Nicholas Gonzalez, Lucas Ocampos, Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso, Alejandro Gomez, Alexis McAllister, Emiliano Buendia, Alejandro Gomez.

Attaccanti: Angel Di Maria, Angel Correa, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Paulo Dybala.

il L’Argentina è seconda nelle qualificazioni CONMEBOL Con 29 unità, c’è un posto garantito nella Coppa del Mondo del Qatar 2022.

