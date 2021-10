Brian Angulo ha ammesso che Xolos deve il suo hobby

Brian Angulo alla conferenza stampa di Xolos. (Foto: cortesia/Club Tijuana)

pessima campagna Tijuana Club Più di tredici storie in Inaugurazione Grita Messico 2021 Non è passato inosservato ai suoi giocatori. Brian Angulo confermato Solo Ha un debito con i suoi seguaci più fedeli, a Squadra di frontiera situata in Ultimo posto in gara.

In una conferenza stampa, è stato 31 anni Approfondisci il fatto che i membri si pentono Xolaje Deriva dall’impossibilità di vincere dopo ogni prestazione settimanale e non dal lavoro che fanno in costante preparazione alle partite Campionato MX.

“Siamo stati ultimi in quasi tutte le tabelle negative. Il concetto di debito va preso in considerazione che se se ne parla per punti, nel weekend, secondo me lo dobbiamo. Con noi stessi primi perché penso che la qualità della squadra non merita la posizione che abbiamo, con i tifosi, con l’establishment.(…) Se la prendi da un punto di vista quotidiano, penso che il gruppo non abbia nulla da rimproverarsi.(… ) È una squadra che fa le cose bene, ma purtroppo a causa dei piccoli dettagli del fine settimana, non possiamo aggiungere i tre punti”, ha detto.

Brian Angolo, difensore Zulu, durante una partita contro l’Atlético de San Luis. (Foto: @eselgol2347Twitter)

D’altra parte, ha studiato i dettagli del duello contro chivas, che chiuderà gli obblighi 14 giri nel torneo. Questo scontro è programmato per svolgersi mercoledì 20 ottobre 2021, il tempo 21:06 ore (Ora centrale della Repubblica messicana), da stadio caldo Sarà disponibile attraverso gli schermi FOX Sports Messico.

angolano Facendo appello al significato storico di santo gregge Sul Prima classe messicana. Conosci la categoria del gruppo rosso e bianco, durante più di 115 anni di esperienza, ma lo ha affermato Tijuana Si concentrerà sull’abbatterlo per rimanere davanti nella scherma e abbaiare di nuovo a casa.

“Conosciamo l’avversario che è, la storia che ha, il tipo di giocatori che ha, ma non abbiamo paura. Così come loro sono obbligati a lottare per la vittoria a causa della loro storia, lo siamo anche noi perché abbiamo bisogno dei punti. (. ..) Dobbiamo approfittare della casa (…) Iniziamo Sommando tre punti, e mancano quattro giorni, stiamo pensando alle due tabelle (generale e quoziente), i punti che stiamo definendo ora sarà la chiave per il prossimo torneo e perché ci sono ancora quote sportive per qualificarsi”, ha aggiunto.

Sebastian “Galigo” Mendes ha lavorato come assistente di Diego Armando Maradona nel club argentino Jimnasia e Esgrima de la Plata. (Foto: Agustín Marcarián / REUTERS)

Sebastian Ariel Mendes Farà la sua prima apparizione come leader del gioco Xolaje, in quanto cittadino, nel confronto che i suoi studenti sosterranno nei confronti del personale che dirige Marcelo Michel Leno. galiziano Ha già avuto la sua presentazione nel calcio azteco. Alla tredicesima data, pacchetto Un pareggio nella sua visita a Stadio La Corregidora subordinare Il gallo bianco di Queretaro.

sebbene il Solo È riuscito a vincere solo una volta in suo potere: ha fatto 2-1 contro Santos Laguna Sul Giro 8, da un ex calciatore in Puebla e Miguel Sansoris. Inoltre, colleziona tre pareggi nei suoi possedimenti: Nessun gol contro Mazatlan; per un gol contro Puebla Già davanti a due Monterey. In breve, è caduto di 1-2 sulle mie mani tigri; 0-2 contro Toluca E 0-1 prima croce blu.

Continuare a leggere: