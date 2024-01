Brian Cox (“Succession”) ci racconta la storia completa di Tekken

Tekken 8 È praticamente dietro l’angolo, e lo è Bandai Namco Ho deciso di pubblicare un video un po' promozionale Non familiare. La società giapponese ha pubblicato un video al riguardo BrianCoxPoco raccomandabile Logan Roy ioSuccessione“Racconta dettagliatamente la storia della saga di Tekken prima del gioco finale per rinfrescare la memoria dei giocatori.

Brian Cox, il famigerato Logan Roy di “Succession”, ci racconta la storia della saga di Tekken in un video promozionale

Il 9 gennaio 2024, Bandai Namco ha rilasciato il gioco Video di Tekken 8 con Brian Cox Che è composto da A Un riassunto della storia dei videogiochi fino a questo punto. Oltre alla narrazione di Cox – e alla sua imponente presenza, va detto -, nel montaggio sono stati inclusi anche brevi spezzoni dei giochi.

Il video è molto consapevole di quanto possano essere comiche alcune situazioniLo stesso Cox lo sottolinea nel suo romanzo, come quando chiede “Perché questi genitori e figli si lanciano a vicenda dal dirupo?”Questo è quello che è successo in finale Canyon Da Tekken, Tekken 2, Tekken 7.

La scelta di Cox per questo video è stata tanto inaspettata quanto giustapoiché uno dei suoi ruoli più iconici e moderni è stato quello di Logan Roy In 'Successione'una serie al suo attivo 75 nomination e 13 statuette agli Emmy E Quattro Golden Globe Nella versione finale del concerto. In questa serie, Logan è il tirannico patriarca della famiglia Roy. in quale Tradimenti e pugnalate alle spalle sono all'ordine del giornocosa che accade anche in La famiglia Mishima con Heihachi al comandoQuindi il parallelo è più che evidente.

Heihachi Mishima in Tekken 7

Quando uscirà Tekken 8 e su quali piattaforme sarà disponibile?

Tekken 8 sarà disponibile a Computer, PlayStation 5 E Xbox Serie X|S da 26 gennaio 2024. Sarà disponibile in tre diverse versioni con contenuti e prezzo diversi:

Lancio dell'edizione – La versione standard del gioco che non include alcun componente aggiuntivo. prezzo: 79,99 euro .

Edizione finale – Include il gioco base, gli abiti per avatar di Paul Phoenix e Kinjin, un pacchetto di 32 abiti dorati, un pass per personaggi giocabili per l'anno 1, un pacchetto di 32 magliette classiche e skin per avatar di Kazuya Mishima, Jin Kazama e Jun Kazama. prezzo: 109,99 euro .

Edizione da collezione premium– Include tutti i contenuti della Ultimate Edition, scatola premium, steelbook esclusivo, esclusivo personaggio Jin Kazama da 25 cm, 8 carte collezionabili, anello di metallo Leroy Smith e gettone arcade da 5 cm. prezzo: 279,99 euro.