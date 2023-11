Bruxelles ritiene che l’accordo sulla migrazione tra Italia e Albania rispetti il ​​diritto dell’UE – EUROEFE EURACTIV

Bruxelles (EuroEFE).- Secondo una valutazione preliminare del servizio giuridico della Commissione europea (CE), l’accordo sulla migrazione tra Italia e Albania rispetta il diritto europeo, ha dichiarato mercoledì la commissaria europea per la migrazione Ylva Johansson.

“La valutazione preliminare del nostro servizio legale è che non viola il diritto dell’UE. “È al di fuori del diritto dell’UE”, ha detto Johansson in una conferenza stampa, presentando un pacchetto volto ad attrarre talenti e impiegare lavoratori stranieri negli stati membri.

Ricordandolo, il commissario cominciò Il diritto comunitario “non si applica al di fuori dei confini dell’Unione europea”.

Tuttavia, ha affermato, “la normativa italiana va di pari passo con il diritto comunitario” e quindi, “se si utilizzerà il diritto italiano”, il diritto comunitario sarà rispettato.

Il commissario ha osservato che le persone richiedenti asilo in Albania devono essere esaminate dalle autorità italiane conformemente alla legislazione di quel paese e, dopo una decisione sul loro diritto di soggiorno, portate in Italia o, in caso affermativo, portate in Italia. Nessun diritto, “ritorno nel paese di origine”.

Se ciò non sarà possibile verranno trasferiti in Italia, ha aggiunto l’assessore.

Johansson ha detto che dovremo aspettare per vedere il “risultato pratico” dell’accordo e ha ritenuto “troppo presto per dire quali saranno le reazioni in Albania o in altri Paesi dei Balcani occidentali”.

L’Italia rescinde il trattato con l’AlbaniaCreare due centri di identificazione e accoglienza sul territorio albanese per i migranti soccorsi nel Mediterraneo, non facente parte dell’Unione Europea.

Secondo l’esecutivo del Paese, “rispetta tutte le regole dell’Unione europea”, nonostante le critiche dell’Unhcr e delle organizzazioni di soccorso, che considerano un “attacco al diritto d’asilo”.

L’intenzione del governo guidato dall’estrema destra Georgia Meloney “Massima tutela e garanzia che chi non rispetta le regole e non ha diritto di entrare in Italia possa ritornare nei Paesi d’origine”.

Bruxelles Non essendo l’Albania parte dell’Ue, ha chiesto a Roma maggiori dettagli per valutare con attenzione l’accordo.

D’altro canto, il commissario per gli Affari interni si è riferito oggi ai progressi compiuti negli ultimi mesi dai paesi balcanici nell’allineamento della loro politica dei visti con l’UE.

“Un anno fa abbiamo assistito a un enorme aumento degli arrivi irregolari attraverso la rotta dei Balcani occidentali, e parte di ciò era in realtà legato alle grandi contraddizioni in alcuni paesi dei Balcani occidentali, in particolare al mancato allineamento della loro politica sui visti con la politica dell’UE”, ricorda Johansson.

Tuttavia, ha sottolineato il miglioramento rispetto a un anno fa.

Tuttavia, i progressi non sono stati uniformi tra i paesi e “alcuni partner nei Balcani occidentali hanno allineato le loro politiche sui visti più di altri”, ha affermato.

A cura di Sandra Municio