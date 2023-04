Bundesliga: Mainz – Bayern, trasmissione in diretta

aggiornare

Molto bene. Mainz e Bayern si incontrano alle 15:30 alla Miwa Arena. Questo sarà il 29° turno della Bundesliga. Non dimentichiamo che il campionato tedesco ha solo 34 giorni perché ci sono 18 squadre. Mancano quindi solo 6 giorni alla chiusura della Bundesliga E abbiamo il Bayern al primo posto con 59 punti, due punti dietro il Dortmund, che occupa il secondo posto con 57 punti.

Mainz è in un degno ottavo posto con 42 punti Solo due punti dalla zona europea Il Leverkusen ha segnato con 44. Il Mainz non ha perso nessuna delle ultime 5 partite casalinghe. L’ultima sconfitta alla Mewa Arena è stata contro il Bayern Monaco 0-4 in DFB – Pokal.

Il Bayern Monaco, da parte sua, ha una statistica curiosa nelle sue partite e lo fa Ha segnato la maggior parte dei suoi gol nel primo tempo, in particolare il 32% dei suoi gol è arrivato tra i minuti 31-45. La squadra bavarese, eliminata dalla Champions League dal Manchester City, 1-4 complessivo, cercherà di riscattarsi da questa esclusione per continuare a guidare il campionato tedesco, che non è stato vinto in alcun modo.

Negli scontri diretti tra i due, negli ultimi 5 incontri FSV Mainz ha vinto 2, il Bayern Monaco ha vinto 3, 0 pareggi. La media gol tra queste squadre è 1,6 gol per il Mainz, mentre il Bayern Monaco ha segnato 2,8 gol Contro l’FSV Mainz (in media), quindi aspettati una partita da gol.

rivale per il titolo, Dortmund, in campo alle 18:30 al Signal Iduna Park contro l’Eintracht Francoforte Quale sarà il miglior duello di sabato in Bundesliga.