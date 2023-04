L’inizio storico di Shuhei Ohtani

• Come notato in precedenza, in questa stagione Otani ha segnato una media di 0,92 trattenendo avversari. È il miglior numero che un lanciatore ha lasciato nei suoi primi cinque inizi di una stagione da quando il tumulo è stato spostato alla distanza attuale nel 1893, secondo l’Elias Sports Bureau (minimo 10 inning, per isolare i titolari tradizionali). In precedenza, il record era .102, stabilito da David Kuhn nel 1999.