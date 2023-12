Campione Centroamericano! Carlos Zed ha vinto la gara di tre ore del Costa Rica per la quarta volta consecutiva

Il pilota guatemalteco ha conquistato il suo settimo titolo sull’Istmo durante l’ultimo appuntamento del Campionato Centroamericano di Motorsport

Guatemala — In una gara ricca di emozioni, il pilota guatemalteco Carlo Zed Gloria toccata durante il leggendario Tre ore dalla Costa Ricaultimo appuntamento Campionato centroamericano di sport motoristici – GT Challenge of the Americasvincendo il suo settimo titolo regionale e il quarto campionato consecutivo, diventando il punto di riferimento del Guatemala.

Carlo Zed L’auto ha fatto il suo debutto Mercedes-AMG GT3Che ha condiviso con il pilota costaricano Danny Formal e ha distrutto tutto. Hanno conquistato la pole, stabilito un nuovo record sul giro (52,292 secondi) e hanno vinto due delle gare più importanti dell’America Centrale, quindi non hanno tralasciato nessun dettaglio per il resto dei piloti in gara. Nel fine settimana in Costa Rica.

Nel 2023, il pilota guatemalteco estende la sua eredità vincendo il suo settimo titolo centroamericano e il quarto consecutivo, essendo l’unico vincitore del GT Challenge of the Americas, poiché in quattro anni di storia, solo Zed è stato in grado di sollevare il trofeo nella divisione Modified GT1, quindi entra nella storia.

Carlos Zed, un pilota guatemalteco diventato un eroe centroamericano cortesia

Secondo il rapporto della competizione, erano presenti le migliori auto della regione: Lamborghini di Juan Diego e Carlos Hernandez, Toyota Supra di Emilio Valverde e Amadeo Quiros, Corvette di Carlos Rodriguez, Porsche di Mauricio Roque e Audi di Suli Petich. pagina 8.

La competizione era divisa in due gruppi di qualifiche, ciascuno della durata di un’ora e mezza, con una sosta obbligatoria tra le qualifiche per il rifornimento e il cambio dei piloti. Il piano ideato dal duo Zed-Formal era preciso. Per prima cosa scendi in pista Carlo Zed Poi è subentrato Danny Formal.

Zed ha così coronato un fantastico anno nel GT Challenge, iniziato alla guida della potente Ferrari 458; Ma con il passare delle date della competizione, il guatemalteco ha deciso di acquistare una nuova vettura, e per questo motivo ha ottenuto la sua nuova Mercedes AMG 2020, con la quale non solo ha concluso il campionato, ma lo ha anche vinto. Sette stelle centroamericane al suo attivo.