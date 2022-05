Can Yemen: perché è stato costretto a lasciare l’Italia | Molestie | soap opera turche nnda nnlt | Fama

Può Yemen Ha recitato in Celebrità soap opera turche Come “Pájaro soñador” e “Dolunay”, ma la sua fama non gli ha impedito di attraversare momenti difficili. Cinema e Televisione Heartbeat è stato costretto a lasciare Roma, e ve ne spiegheremo le ragioni.

L’attore è nato a Istanbul e ha avuto un’infanzia molto normale. Quando è cresciuto, ha potuto studiare legge grazie allo stipendio che riceveva per giocare a basket.

È stato nel 2014 che ha debuttato in televisione con il romanzo “Asuntos del corazón”, e un anno dopo ha recitato insieme ad Acelya Topaloğlu in “En el amor”.

Inizialmente, la sua partenza dall’Italia è stata considerata temporanea poiché il suo ex rappresentante Andre de Carlo ha annunciato che avrebbe registrato una nuova serie in Turchia per la piattaforma Disney Plus.

“L’avventura italiana di Kane Yemen sta volgendo al termine. Scatole da trasloco stanno già uscendo dalla sua casa al Colosseo. I loro collaboratori mi stanno già mandando messaggi, che sono gratuiti e disponibili. In Turchia con la Disney, spero che Kane Yemen sia felice di trovare il suo postodisse Dicarlo.

Tuttavia, l’attore ha colto l’occasione per renderlo ancora più permanente, considerando ciò che ha vissuto di recente.

Perché stai lasciando l’Italia

Quest’ultimo è abbastanza per lo Yemen? In una dichiarazione, ha detto attraverso le sue storie su Instagram, ha deciso di calmarsi a causa della pressione che stava vivendo ogni giorno da parte della stampa e di alcuni fan.

“Ti amo allo stesso modo, spero che tutti possiamo trovare la pace perché ne ho davvero bisogno… Ho sempre cercato di metterla da parte ma allo stesso tempo unita a te. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale”, ha detto l’attore 38enne.

Come gli artisti internazionali, ha detto che voleva dire ai suoi veri fan che non se ne sarebbe mai andato, ma non era così.

“Lascerò definitivamente la mia casa a Roma perché le persone qui hanno varcato tutti i confini. Non posso più sopportare le molestie che affronto o l’aggressività che prova se non sei la donna che “accetti” ogni donna che ha una relazione con me. Lo ripeto: li amo, ma amo anche me stesso. Rilassiamoci, ti auguro tanto amore”, ha concluso.

Perché ti hanno perseguitato

La sua situazione nel Paese è complicata da quando Kane Yemen ha annunciato che avrebbe posto fine alla sua relazione con la giornalista siciliana Diletta Leota. La coppia era una delle preferite dello show e dei suoi follower, quindi non hanno accolto l’annuncio nel modo giusto.

L’attore turco Kane Yemen e la presentatrice Tilletta Liota hanno avuto una relazione seria (Foto: Kane Yemen)

Quando l’attore ha cercato di andarsene, alcune persone sono venute alla sua porta ogni giorno ed hanno espresso le loro opinioni. Inoltre, quando ha scoperto con quale donna usciva, è stato duramente criticato.

I fan gli inviano supporto

Tuttavia, come lui stesso ha detto, non si può generalizzare perché non tutti i suoi seguaci hanno atteggiamenti sbagliati. Al contrario, quando è arrivata la notizia, alcuni fan di tutto il mondo si sono organizzati per mandargli un messaggio d’amore usando l’hashtag “”.#HugForCan”.

Questa è diventata una tendenza e hanno pubblicato messaggi che mostravano supporto per lui in questa difficile situazione.