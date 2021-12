Capodanno 2022: cosa hanno in serbo i BTS in base ai loro segni zodiacali? | BTS | Oroscopo 2022 | idolo | TDEX | REVTLI | le risposte

BTS Continua a mietere premi e successi alla fine del 2021 boyband sudcoreana Ha raggiunto la vetta delle classifiche musicali del mondo e ha ricevuto la sua seconda nomination per un premio nonnoGrazie alla sua canzone di successo “ghi”. bangtan Continua a preparare nuovi progetti come il suo primo dramma, l’uscita del suo nuovo album e il suo prossimo concerto in Corea del Sud, tra gli altri.

Nonostante tutte le buone notizie, ce ne sono alcuni altri che sono stati inseguiti esercito, che stanno aspettando un aggiornamento sullo stato di salute dei loro idoli RM, Suga e Jin. I tre membri dei BTS citati sono risultati positivi COVID-19. Dopo la dichiarazione di BigHit, non c’erano più informazioni di Suga aggiornate attraverso il weverse sulla sua salute attuale.

Il 2022 è visto come un anno ricco di sfide e nuovi progetti per i BTS Cosa attende i membri del Bangtan? Abbiamo poca conoscenza dell’agenda dei BTS; Sappiamo che quest’anno sarà cruciale per il gruppo in quanto decideranno se Jin (hyung o più vecchio dei BTS) si arruolerà nell’esercito.

Consultiamo l’oroscopo in base al segno zodiacale di ciascuno dei membri Bangtan Sonyeondan e condividiamo le loro previsioni per il 2022.

BTS: Previsioni per il 2022

Jin: Sagittario

Il traduttore di Super Tuna Kim Seokjin può incontrare una persona importante del suo passato con lo scopo di porre fine o chiudere un ciclo, e riconciliarsi con quella persona è una possibilità. D’altra parte, il suo segno indica anche che il 2022 sarà l’anno in cui Jin si godrà più che mai la sua solitudine. Nel caso in cui l’idolo scelga di iniziare una relazione, il suo segno indica che cercherà stabilità e impegno nel suo partner.

Suga: pesce

Tutto sembra indicare che il 2022 sarà l’anno di Min Yoongi, e il rapper avrà fortuna. I tuoi Pesci indicano che sarà un anno di felicità e successo, oltre a trovare l’amore. Il produttore e il rapper vivranno un momento equilibrato della sua vita, se deciderà di condividerlo con questa persona speciale, l’idolo sceglierà di ufficializzare la loro relazione e si avventurerà in più viaggi.

J-Hope: Acquario

Per Jung Hoseok, il 2022 è pieno di amore. Gli scenari possibili per l’artista sono: potrebbe essere l’anno in cui gli piace di più essere single e concentrarsi sulla sua carriera; Alla fine dello stesso anno, potresti incontrare quella persona speciale. Il rapper e il ballerino dovrebbero stare attenti a non cadere in una routine.

Jimin: Bilancia

Il 2022 potrebbe non essere l’anno migliore per Park Jimin, il ballerino e cantante potrebbe soffrire di un cuore spezzato o rivivere esperienze passate che gli hanno causato tanto dolore. Allo stesso modo, le previsioni dicono che troverà rifugio e sostegno in una persona che è incondizionata e importante per lui. Il tuo segno ti porta fortuna nei progetti che inizi.

Quinto: Capricorno

Quest’anno il 2022 potrebbe sorprendere Kim Taehyung e potrebbe essere l’anno in cui troverà finalmente la sua anima gemella. Il suo cartello dice che il 2022 arriverà pieno di opzioni per provare cose nuove e con grande fortuna in amore. Inoltre, le aspettative sono che V avrà molte più opportunità per continuare a crescere personalmente e maturare più che mai.

RM Y JUNGKOOK: Vergine

Il leader dei BTS e il maknae d’oro sono sotto lo stesso segno zodiacale. Le previsioni per il 2022 indicano che entrambi gli artisti cercheranno stabilità nelle relazioni che stanno creando (amici, partner, ecc.). D’altra parte, il 2022 porta loro molti successi e nuove esperienze per catturare la loro arte. L’amore busserà alla porta degli idoli e starà a loro aprire la porta giusta.