Scopri la serie preferita dal pubblico su Disney + Perù

La piattaforma ha raggiunto l’America Latina e i Caraibi alla fine del 2020 e da allora ha cercato di dominare l’industria dello streaming live nella regione. (Infobae)

Alcuni titoli che fanno parte di L’età d’oro delle serie TV Il nuovo millennio, caratterizzato dalla sua promozione attraverso varie piattaforme nella guerra delle trasmissioni.

Che sia per la qualità delle sceneggiature, della produzione, degli attori e persino del formato, Disney+ è diventato uno dei piattaforme preferite dagli spettatori Per vedere questo tipo di produzione.

Dal dramma, al fantasy e persino alla commedia, questi sono alcuni dei nostri 10 migliori titoli Disney + Perù Quelli che i fan attualmente amano e di cui nessuno ha smesso di parlare:

1. Invasione segreta

La serie racconta come gli Skrull si siano infiltrati di nascosto nella società umana, controllando così posizioni chiave nella società e assicurandosi la vittoria finale.

2-blu

Bluey è un instancabile cane di sei anni. L’Australian Blue Cattle Dog trasforma la vita di tutti i giorni con la sua famiglia in un’avventura straordinaria, sviluppando la sua immaginazione e le sue capacità mentali, fisiche ed emotive.

3- Malcom

Sitcom familiare che tratta i problemi e le situazioni divertenti di una famiglia della classe media americana, in cui il figlio di Malcolm sembra essere l’unico sensato… o almeno l’unico che mostra segni di razionalità. La famiglia è composta dai suoi genitori nevrotici Hal e Lois, dal fratello maggiore Francis e dai suoi altri due fratelli, Reese e Dewey.

4. La gravità cade

Il film segue le avventure dei gemelli dodicenni Dipper e Mabel Pines, che vedono crollare i loro piani estivi quando i genitori decidono di mandarli dal prozio Grunkle Stan, che vive nel cuore di Gravity Falls. Dipper e Mabel scoprono presto che non tutto è come sembra a Gravity Falls e si fidano l’uno dell’altro e dei loro nuovi amici per scoprire cosa sta realmente accadendo in questo strano posto.

5. Speedy e la sua squadra di supereroi

Segui Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales e le loro avventure mentre i giovani eroi fanno squadra con Hulk e Ms. Marvel e Black Panther per sconfiggere nemici come Rhino, Doc Ock e Green Goblin e imparare.

6- Jessie

La serie parla di un’adolescente sognante del Texas, Jessie, che si trasferisce a New York e inizia la sua vita fuori dalle zone rurali. Trova lavoro come baby sitter per quattro bambini i cui genitori sono milionari. Jessie deve affrontare i quattro bambini, uno dei loro amici immaginari e un capibara domestico. Mentre naviga nella vita nella grande città, Jessie trova alleati nel maggiordomo, Bertram, e nel portiere di 20 anni, Tony. Da lì, il personaggio si ritrova in mille situazioni esilaranti.

7. Io sono Luna

Luna Valente vive felicemente la sua vita sui pattini. Ma la sua vita prende una piega inaspettata quando i suoi genitori ricevono un’offerta impossibile da rifiutare: da un giorno all’altro la famiglia Valenti deve lasciare la loro amata casa e trasferirsi in un altro paese. Luna deve adattarsi a una nuova vita, nuovi amici e una nuova scuola, poiché si ritrova in un mondo di lusso ed elite che ha poco a che fare con esso. Luna ricorre ai suoi pattini e, grazie a loro, scopre una pista di pattinaggio che le offre un mondo completamente nuovo su ruote.

8. Club di Topolino

Serie televisiva (2006-oggi) creata e prodotta da Walt Disney Television Animation per Playhouse Disney. La serie, con protagonista Topolino e la sua banda, ha uno scopo educativo, in quanto si propone di insegnare ai bambini a scoprire il mondo.

9. C’era una volta la neve

I primi giorni della vita del piccolo Olaf, quando e perché prende vita e come inizia a cercare la sua identità, dopo la fuga di Elsa dal Palazzo di Arendelle.

10. I Simpson

Commedia animata americana creata da Matt Groening per Fox. La serie è una parodia dello stile borghese americano personificato dall’omonima famiglia, composta da Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson. La trama si svolge nella città immaginaria di Springfield e simula la cultura, la società, la televisione e molti altri aspetti della condizione umana americana.

* Alcuni titoli potrebbero essere ripetuti nell’ordine perché sono episodi o stagioni differenti e, allo stesso modo, potrebbero non avere una descrizione perché la piattaforma non li fornisce.

Con la sua piattaforma che offre film e serie originali, Disney+ sta cercando di competere con Netflix. (Reuters/Brendan McDiarmid)

Disney + è una piattaforma di streaming Di proprietà di The Walt Disney Company e che offre ai suoi abbonati un ampio catalogo di film, serie e documentari, tra gli altri prodotti multimediali rilasciati dagli studi. Disney, Pixar, Marvel, STAR, National Geographic, tra gli altri.

Il servizio è stato lanciato ufficialmente il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti e in Canada, per poi espandersi nei Paesi Bassi e in Spagna. La piattaforma non ha finalmente raggiunto l’America Latina e i Caraibi, ad eccezione di Cuba, fino alla fine del 2020.

Secondo l’ultimo downgrade del servizio di live streaming del 10 agosto 2022 Ha circa 221,1 milioni di utenti in tutto il mondo, superando per la prima volta il suo più grande concorrente: Netflixche è rimasto a 220,67 milioni di utenti.

Il numero totale di utenti rappresentato da Disney+ (152 milioni) indica anche il suo servizio Hulu (46,2 milioni) ed ESPN (22,8 milioni). Al contrario, Netflix ha perso 200.000 abbonati il ​​mese scorso e dovrebbe scendere di altri 2 milioni.

Tuttavia, il suo regno è nel mondo della corsa Potrebbe non durare a lungo a causa dell’annuncio dei loro nuovi piani di pagamentopoiché l’azienda sta valutando un nuovo pacchetto premium per il quale pagare di più dopo l’arrivo di un nuovo metodo che include la pubblicità.

Come sfondo, alla fine del 2015, Disney ha lanciato DisneyLife nel Regno Unito, ma dopo il lancio di Disney+, il servizio è stato sospeso.

Al momento del suo lancio si era parlato della piattaforma Cerca di ospitare 500 film e 7.000 episodi di serie o programmi TV; Inoltre, sono stati presi in considerazione quattro film originali e cinque programmi TV, visti con il lancio della serie The Mandalorian, che è costata quasi $ 100 milioni.

