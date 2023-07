L’immortale “Pedro Navaga” di Ruben Blades fa ballare Cartagena dopo cinque anni – Cultura

Danny Marino

La canzone “Pedro Navaga”, scritta dal cantante e compositore Rubén Blades (Panama City, 1948) con l’americano Willie Colon nel 1978, ha fatto ballare martedì 1.700 persone che hanno gremito il Parco Torres di Cartagena, sullo sfondo del ritorno del musicista panamense al festival “La Mar de Musicas”, dove si è esibito nel 2018.

Così, la canzone, ambientata a New York e ispirata a un criminale inglese del 18° secolo da cui è stato tratto un film nel 1985, con il ruolo del protagonista dell’attore messicano Andrés García, fa parte dell’album “Siembra”, che include anche la canzone “Ojos”, la cui vendicativa chiusura ha scosso il Forum di Cartagena: “Sono gli occhi della mia gente America.

Prima della cerimonia, la giornalista e scrittrice di Cadice Lara López gli ha consegnato il premio “La Mar de Músicas” nella 28a edizione perché “ha affermato la sensibilità sociale della musica da ballo popolare che portava dal marginale al politico, diventando un grande cronista della realtà sociale dell’America Latina riflessa in un’opera rotonda e coerente, con album come” Busclined “.

Blades, con indosso un cappello nero e accompagnato da giacca e cravatta blu scuro, risponde che ogni riconoscimento che gli viene fatto, viene dato all’orchestra, che questa calda notte d’estate è composta da 20 musicisti della big band di Roberto Delgado Salsa, “And to Panama”, ha confermato l’uomo che è stato anche Ministro del Turismo di questo paese durante il mandato (2004-2009) del presidente Martín Torres.

Allo stesso modo, Blades ha deliziato la fc con altre canzoni iconiche della sua lunga carriera come “Todos vuelven”, “Amor y control” o “Las calles”, che ha portato 40 anni fa ai massimi livelli dell’Olimpo musicale latinoamericano con “El cazanguero” (1975), che non ha cantato in questa occasione.

Chi ebbe modo di ballare e recitare al pubblico a Cartagena fu la canzone “Pablo Puebla”, che Blades compose a 17 anni quando frequentava il liceo, e che pubblicò 12 anni dopo, nel 1977, per conservare lo spirito giovanile e la trasgressione di quella prima salsa: “Il solito quartiere ti aspetta. Con il rumore del faro nell’angolo davanti”.

Durante la sua esibizione, ha avuto testi emozionanti per molti riferimenti alla musica ispano-latina come il portoricano Hector Lavoe, Rocío Jurado o il regista di Mar de Messica morto nel 2018, Paco Martín, che ha dato il suo nome al teatro che gli ha dato rifugio, poiché ha anche alzato una bandiera con la scritta “SOS Mar Menor”.

Il poeta della salsa, vincitore di oltre 15 Grammy Awards e primo latino a ricevere la Harvard University Medal of the Arts (2020), ha chiuso il suo concerto con “Maestra vida”, un’opera perfetta in cui sostiene il suo tempo pluripremiato nella città portuale, in quanto riflette la sua capacità di descrivere la realtà dell’America Latina, dall’esperienza e da un occhio critico: ho visto spine e rose. Ho visto i propri cari morire. Ho visto la bellezza e assistito al male e alle guerre.

Allo stesso modo, il Canada è stato nuovamente protagonista martedì alle 21:30, al Seafarer’s Instruction Barracks (CIM), nel centro storico della città costiera, mentre la cantante e chitarrista folk-rock Martha Wainwright ha intrattenuto le 300 persone che sono venute a vederla con i suoi drink delicatamente abbinati.

Canzoni come “Away”, “Tower of Song” o “Can You Believe It” hanno affascinato lo staff, che si è mosso dolcemente al ritmo su cui i canadesi si erano seduti, svegliandosi dal loro sonno ogni volta che una canzone finiva con un forte applauso.