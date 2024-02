ElBulli rinasce per tre giorni a Copenhagen

L'Alchemist, il ristorante più famoso del mondo secondo Ferran Adrià, propone una cena storica a 2.000 euro.

Dal prosciutto cotto all'aria nel 2003, al parmigiano surgelato nel 2004 o alle olive snocciolate nel 2005, fino alle uova fritte – croccanti fuori – con caviale e soufflé di mozzarella nel 2023. Così si scrive la storia della moderna gastronomia mondiale, legata a… . Un cognome che è già leggenda e che corrisponde a due fratelli che, pur avendo personalità diverse, oggi svolgono anche diverse professioni: Ferran Adrià Dedicato allo studio, all'analisi e alla condivisione della conoscenza: ha tenuto circa 700 conferenze nei quasi tredici anni trascorsi dal blocco Bullo Come ristorante il 30 luglio 2011-; Nel frattempo, suo fratello Albert ha dato una nuova svolta a Enigma, il suo unico ristorante esistente in Spagna – più precisamente a Barcellona – dopo essere stato chiuso per 27 mesi durante la pandemia, testando concetti diversi e infine optando per un modello Pollini per l’avanguardia. – Menù degustazione.

“Non è facile vedere i due fratelli insieme”, ha avvertito. Ferran Adrià Giovedì scorso, da Sala Concerti di Tivoli, Il parco tematico di Copenaghen, trasformato per un giorno in un simposio sulla creatività oltre la tela. Letteralmente, l’evento Beyond the Plate, a cui hanno partecipato 700 persone del settore gastronomico – tra cui più di 300 studenti delle scuole di cucina danesi – è diventato un forum per discutere di creatività nell’arte culinaria, anche se in realtà si è trattato dell’antipasto di un evento storico: UN Cena d'onore polivalente Convocato da Rasmus Munk A cucinare con Albert Adrià nel suo spazio all'Alchemist, il suo spazio a Refshaleøen, una delle zone più attive della capitale danese.

Annuncio a 2000 euro

Con nome Synergy: celebrare l'eredità del poli, Da ieri sera a domani, questo ristorante è diventato teatro di un evento raro, sfociato in un menù degustazione di quasi 50 piatti, venduto a 15.000 DKK (circa 2.000 euro, al cambio), bevande incluse, che lo rendono uno dei le cene più costose della storia della gastronomia.

Alpoli è rinata per tre giorni a Copenhagen? In parte sì, da allora Monaco E i membri più giovani della famiglia Adrià hanno combinato i loro piatti in omaggio a elBulli, il che ha significato, soprattutto nel caso del proprietario dell'Enigma, la rielaborazione di alcune ricette tipiche dello spazio Cala Montjoi, che sono state finalmente servite comodino per una cinquantina di persone illustri. “Non mi era mai venuto in mente che uno dei ristoranti più importanti del mondo ci dicesse di voler onorare ElBulli”, ammette Ferran Adrià.

Questo è l'alchimista

Perché hai questa opinione? L'alchimista? O meglio, chi è Rasmus Munch e cosa è un alchimista? Lo chef 33enne, cresciuto in una zona rurale del sud della Danimarca e studiato cucina per caso, ha aperto la propria attività solo dieci anni fa, come un piccolo locale dove la sua cucina è lontana dallo stile nordico – che aveva come leader. René Redzepi, titolare del NomaCinque volte il miglior ristorante del mondo, lo stesso del Ristorante Al Bouli. Nel 2019, pochi mesi prima della pandemia, Monk ha aperto il nuovo Alchemist, in uno splendido spazio di 2.200 metri quadrati, distribuiti su tre piani, con una cupola centrale di 18 metri di diametro realizzata con 200 tonnellate di alluminio, sulla quale espone fotografie di stessi accompagnando i propri piatti – anche con musica e spettacoli – in uno stile che Memphis definisce “cucina olistica”. Per questo grande progetto ha un sostegno fondamentale: l'imprenditore Lars Sjaer Christensen, una delle più grandi fortune della Danimarca e anche socio di Geranium – il miglior ristorante del mondo nel 2022 – è il suo partner finanziario. Pochi mesi dopo l’inaugurazione, Ferran Adrià ha visitato la farmacia, che ha descritto come “uno degli esperimenti più importanti degli ultimi vent’anni”.

Questo è diventato un supporto essenziale nella carriera di Monk, e lui a sua volta se ne è reso conto Bullo Diventa un'ossessione quando non lo conosco. “Quando stavo finendo i miei studi di cucina nel 2010, ho scoperto che un ristorante chiamato elBulli stava chiudendo. [en 2011] “Mi sono chiesto perché il ristorante più decisivo della storia abbia deciso di fare qualcosa del genere.” Fino a quando questo giovane ambizioso e creativo si è ritrovato a competere con i grandi della scena culinaria mondiale: è al quinto posto della classifica. i 50 migliori ristoranti del mondo, Pertanto, i principali contendenti per il primo posto nel mondo sono gli spagnoli Enjoy, DiverXO ed Etxebarri, che occupano il secondo, terzo e quarto posto.

Ciò apparentemente non ha fatto alcuna differenza durante la cena storica ed emozionante di Synergia Albert Adrià e Monaco Lavorano da mesi. “Ferrán Adrià non cucinerà mai più ad una festa in onore di El Bolelli, perché non è un omaggio a me”, ha detto il comandante che ha ricevuto El Bolelli per alcune ore, senza perdere una parola per gli autori della cena. “Sono 25 anni che dico che Albert Adrià è lo chef più creativo del mondo; è il mio compagno a livello filosofico a elBulli.” E il tuo monaco? “Secondo me, l'unico sviluppo che esiste adesso è il concetto generale dei Rasmus. Faccio questo lavoro da 42 anni, ne ho 61 e non devo lodare nessuno, ma se mi emoziono quando dice: 'Ecco è qualcuno come Rasmus', lo dico. “L'Alchimista è un cambio di paradigma.”

Se il mercato viene misurato in base ai primi 50, dovremo aspettare fino al 5 giugno per scoprire il suo punteggio sotto forma di lista 2024.