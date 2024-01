La Plaza de los Frutos esiste nel mondo reale? Tutto sui luoghi lasciati dal film “Love Forever”

La televisione crea la propria mappa stradale: solo attraverso l'immaginazione prodotta in Spagna si può immaginare di camminare lungo la Travesia de Tito Fernández de Dimmi come è successoChiama i portieri Delusione 21, Il punto di vista di Montepinar e Contubernio 49 o, se le circostanze lo richiedono, recarsi alla Stazione di Polizia di San Fernando in cerca di assistenza.

amore per sempre E Amare nei momenti difficilicon oltre 4.200 episodi in totale, ha contribuito a questa fantasiosa geografia comunale Giardino di frutta. Ecco il bar gestito da Manoletta, Marcelino e Pelayo, e sul suo selciato hanno passeggiato attrici come Ana Castillo e Ana Polvorosa. Come altri luoghi, La Plaza de los Frutos si trova nella città di Madrid, più precisamente in Distretto di Chambéry. Ma è davvero lì?

Dove si trova La Plaza de los Frutos?

Piace Dimmi come è successo, amore per sempre Utilizza i set per filmare le sue sequenze. Per essere precisi, gli interni di questa serie sono stati girati a Fuenlabrada e Mostoles. Ma, amore per sempre Utilizza anche design esterni e La Plaza de los Frutos è uno di questi.

Anche se è decorativo Plaza de los Frutos è una piazza all'aperto Esposti, quindi, alle piogge di Madrid, ma anche alla neve, come accadde due anni fa, quando Filomena dipinse di bianco la capitale del nostro Paese. Diagonal TV Studios, produttore della serie TV, si trova qui Nave da Pozuelo de AlarcónE lì, con La Plaza de los Frutos sotto una tempesta di fiocchi di neve, Itziar Miranda (Manolita Sanabria) si gode un caffè caldo in quello che spera sarà “l’anno delle merci”.







