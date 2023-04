Il Festival di Edimburgo punta su Calderon de la Barca e Gustavo Dudamel

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 apr 2023 – 12:44







Edimburgo (United R.) 24 aprile (EFE) Questa estate, l’Edinburgh International Festival (EIF) si impegna a fornire al suo pubblico un’esperienza più “profonda” nel debutto alla regia del violinista italo-scozzese Nicola Benedetti, nella 76a edizione di Brilleranno “La vita è un sogno” di Calderon De la Parka e il capitano Gustavo Dudamel.

L’evento di fama mondiale celebra ancora una volta tutte le arti performative, la musica, l’opera, la danza e il teatro, dal 4 al 27 agosto, con quasi 300 mostre personali e più di 2.000 artisti provenienti da 48 paesi diversi.

Alla domanda “Dove andiamo da qui?” Nicola Benedetti, il primo direttore in assoluto del FEI, cerca di “portare l’esperienza più profonda al pubblico più vasto possibile”, ha affermato oggi nella presentazione.

“È l’onore della mia vita”, ha detto Benedetti a EFE, a proposito di un festival in cui non solo si è esibito ma ha anche “ammirato” per tutta la vita: “È un’opportunità per contribuire al panorama culturale della Scozia in un certo senso, io speranza, in un modo molto grande “, ha detto.

La vita è un sogno, il classico di Calderón de la Barca del 1635, farà parte di questo tentativo, con una nuova edizione, dal 23 al 27 agosto, di Cheek by Jowl e la National Classic Theatre Company, interamente in spagnolo e sottotitolato in inglese.

L’apertura del festival sarà l’opera The Passion of Buddha, presentata sia in cinese che in sanscrito, al Fifth Usher Hall Theatre. Il 26 agosto, il venezuelano Dudamel si esibirà alla guida dell’orchestra sinfonica venezuelana Simon Bolivar.

Spiccano anche Il flauto magico di Mozart e As Far as Impossible, un’opera teatrale del portoghese Tiago Rodriguez che esplora il mondo dell’azione umana, oltre ad avere uno dei migliori direttori di oggi, Ryan Wigglesworth, con la BBC Scotland Symphony Orchestra.

Dopo il suo 75° anniversario, il concorso vuole “diventare il più unico di tutti”, a partire dal 2023 con “un investimento senza precedenti nella sua esperienza e nella costruzione di una comunità”, ha rivelato il suo direttore.

Questa immersione inizia nella sua casa “The Hub”, accanto al Castello di Edimburgo, che sarà “un luogo di conversazione e interazione tra artisti e pubblico”.

Inoltre, ci saranno eventi gratuiti come l’apertura popolare ai famosi Giardini dei Principi il 6, dove musicisti di tutti i generi e circostanze saranno i benvenuti al festival.

Maggiori dettagli sulle attività del festival saranno rivelati all’Axis a giugno, poiché i biglietti saranno lanciati mercoledì 26, per i membri, e il 3 maggio per il pubblico in generale. EFE

ggs/er/annuncio

(le immagini)

© EFE 2023. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi Efe è espressamente vietata, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA