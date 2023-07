Premiere di “Los 50”: programma, elenco dei concorrenti, come e dove vedere

Arriva una nuova realtà Telemundo.

Dopo l’aspro finale della seconda stagione di Top Chef VIP, Martedì sera, 18 lugliocollegamento ai canali Telemundo La premiere di una delle sue più grandi promesse in la realtà: Il 50esimo.

Con questa nuova offerta, 50 celebrità saranno isolate in una fattoria, dove dovranno superare vari test fisici per garantire la loro permanenza nella residenza. La persona responsabile delle sfide di eliminazione Sarà il leone, che aiuterà i suoi servitori, come volpi e cani, a svolgere i suoi compiti.

Vincitore di celebrità porterà a casa un primo premio di $ 350.000, Anche se quelli non sarebbero gli unici a vincere, perché Gli spettatori potranno anche scommettere sulle loro celebrità preferite e, se arriveranno in finale, potranno vincere un bonus di $ 50.000.

The 50 premiere: come e dove vederla

Grande premiere della prima stagione di Il 50esimo Si svolgerà martedì sera, 18 luglio, alle 19:00 ET / 18:00 ET. Ogni episodio è previsto Le ultime due ore, con trasmissioni giornaliere dal lunedì al venerdì.

La realtà può seguire Completamente in diretta attraverso i canali TV Telemundo Oppure, se preferisci lo streaming, puoi farlo Segui il login Telemundo.com.

Gli anni Cinquanta: elenco completo dei concorrenti

Poche ore all’inizio, quindi Condividiamo l’elenco completo con le 50 celebrità che prenderanno parte a questo nuovo la realtà.