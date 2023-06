Caratteristiche, prezzo e scheda tecnica

Volvo ha presentato la sua ultima auto elettrica, la A Piccolo SUV Che ha, sì, tutti i tratti distintivi dell’azienda: tecnologia, design e sicurezza. Lui Volvo EX30 È già disponibile per le prenotazioni in tutti i mercati europei e, sebbene non siano stati forniti dettagli specifici, l’azienda ha già annunciato che partirà da circa 36.000 euro.

Il fratellino delle auto elettriche Volvo ha proporzioni molto compatte. Con una lunghezza di 4,23 metri, è più piccola di una Smart #1, Volkswagen ID.3 o Peugeot e-2008, per alcuni riferimenti.

Scheda dati Volvo EX30

Opel Corsa Elettrica tipo di corpo. B-SUV elettrico a cinque posti Misure e peso. È lungo 4,23 m, largo 1,84 m e alto 1,56 m. Passo 2,65 mt. Scatola. Conferma in attesa. Energia massima. 315 kW (428 CV) Consumo WLTP. Tra i 340 ei 480 chilometri dell’autonomia massima prevista. Il consumo deve essere confermato. caratteristica ambientale. Zero emissioni Ausili alla guida (ADAS). ADAS obbligatori e sistemi di avviso di prossimità per ciclisti, pedoni, motociclisti e parcheggi autonomi. altri. Display centrale da 12,3 pollici senza cruscotto. Chiave digitale su cellulare, applicazione speciale con telecomandi. ibrido elettrico. NO. Consegna ibrida. NO. elettrico Sì, versioni con motore da 200 kW (272 CV) con batterie da 49 e 64 kWh e in opzione con due motori da 315 kW (428 CV) e batteria da 64 kWh. prezzo e rilascio Disponibile ora per la prenotazione. Prezzo da confermare. La versione più modesta costerà circa 36.000 euro, secondo Volvo.

Miniatura, ma con le stesse caratteristiche distintive

Alla Volvo sembra chiaro che devono sfruttare i vantaggi della piccola auto elettrica, ma vogliono anche evitare un’etichetta che sembra intrinsecamente legata a una qualità inferiore oa un calo delle prestazioni.

Pertanto, durante la presentazione, l’azienda non si è stancata di sottolineare cos’è questa Volvo Un altro della famiglia. Ciò è sottolineato dal linguaggio del design, con il martello di Thor implementato nei suoi fari (oltre alle forme molto potenti) ma anche dall’impegno per la tecnologia e la sicurezza.

In quest’ultima sezione, la Volvo EX30 viene fornita di serie con una spia di avvertimento del passeggero se un ciclista o un motociclista si avvicina prima dell’apertura della porta e Park Pilot Assist, che consente al veicolo di parcheggiare autonomamente in “tutti i tipi di parcheggi, compresi i parcheggi paralleli, modelli”. curvo, verticale e diagonale.”

All’interno, Volvo afferma di aver collaborato con “Google, Apple e Qualcomm per offrire la migliore esperienza utente possibile”. Quando non controlla il funzionamento del suo sistema di infotainment, il piccolo SUV elettrico punta tutto su un display centrale. Foto da 12,3 pollici Raccoglie tutte le informazioni.

Nel suo impegno per la massima semplicità, Volvo segue le orme di Tesla ed elimina il pannello di controllo dietro il volante, quindi tutte le informazioni vengono raccolte al centro del cruscotto. Questa configurazione è accompagnata da cinque temi di illuminazione indipendenti.

Nella sua integrazione con il cellulare, dispone di una chiave digitale che permette di condividere l’accesso all’auto con persone fidate, inoltre, nell’app dedicata troveremo l’accesso remoto al riscaldamento, alla gestione del carico o “trova un’auto in un parcheggio affollato.” , anche se non fornisce maggiori dettagli su questa funzionalità. Tutti gli aggiornamenti arriveranno tramite OTA.

Quanto a lui configurazioni meccanicheVolvo non ha fornito dettagli specifici sulla capacità delle sue batterie, anche se lascia la gamma configurata come segue:

nome Tipo di batteria misurazione motore critico indipendenza benefici singola guida lfp 49 kWh 200 kWh (272 CV) 11 kW CA 134 kW CC (dal 10 all’80% in 25 minuti) fino a 344 km Da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi Gamma di trasmissione singola estesa NMC 64 kWh 200 kWh (272 CV) 22 kW CA 134 kW CC (dal 10 all’80% in 25 minuti) fino a 480 km Da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi Prestazioni a doppia unità 64 kWh Due motori che producono 315 kW (428 CV) 22 kW CA 153 kW CC (dal 10 all’80% in 25 minuti) fino a 460 km Da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi

Per quanto riguarda il suo marketing, Volvo lo ha confermato Già accettando prenotazioni di nessuno dei loro modelli, ma non ne ha fornito i prezzi dettagliati. Nel 2024 sarà disponibile una versione Cross Country, con maggiore altezza da terra e dettagli specifici come un’estetica country e persino pneumatici specifici.

foto | Volvo