Consigli per organizzare un evento sostenibile e ridurre l’impatto ambientale

Un promotore che vuole organizzare un evento dovrebbe, oltre a scegliere uno spazio che riduca al minimo gli sprechi e le emissioni di anidride carbonica (CO2), privilegiare la comunicazione paperless, utilizzare materiali di riciclo, offrire un servizio di catering – se necessario – con prodotti locali e di stagione ed evitare spreco di cibo. E infine, misurare l’impronta di carbonio per compensare e migliorare nei rilasci successivi.

“La prima decisione di un organizzatore di eventi sostenibili dovrebbe essere chi Selezione dello spazioIl consiglio è di Santiago Quiroga, Direttore Qualità e Responsabilità Sociale d’Impresa di IFEMA Madrid, consorzio responsabile dell’organizzazione di mostre e convegni, che consiglia di informarsi sui risultati della sede o della sede in termini di gestione dei rifiuti, riduzione di CO2 emissioni o misurare l’impronta di carbonio delle sue strutture.

consumo e spreco Questi sono aspetti molto basilari che forniscono una visione chiara del fatto che la sostenibilità sia presa sul serio o se sia “un abbellimento”, secondo Quiroga. Secondo lui è importante I regolatori si occupano delle politiche di sostenibilità e dipendenti dell’azienda che gestiscono lo spazio fisico in cui si svolge l’evento.

Il direttore della qualità dell’IFEMA Madrid sottolinea che esiste uno standard internazionale volontario, che è Norma ISO 20121E Questo è “sconosciuto” – dice Quiroga – ed è proprio questo che rende normali gli eventi sostenibili. ISO 20121 fornisce indicazioni e best practice per aiutare a gestire un evento e controllarne l’impatto sociale, economico e ambientale. Ogni azione conta: dalle scommesse sull’acqua del rubinetto invece che sulle bottiglie di plastica alla promozione dell’uso del trasporto pubblico”, afferma sul suo sito web il suo creatore, l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

Da questa affermazione emerge un’idea importante: Qualsiasi azione umana ha un impatto, l’obiettivo dovrebbe essere quello di ridurlo il più possibile. Qualcosa che diventa più complicato quando si parla di una celebrazione che prevede una concentrazione di persone. La dott.ssa Andrea Collins, che guida un team di ricercatori dell’Università di Cardiff, afferma: “Il ciclismo è un’attività salutare e un mezzo di trasporto sostenibile, ma cosa succede quando diventa uno dei più grandi eventi sportivi del mondo?” Dedicato alla misurazione dell’impatto ambientale (emissioni di CO2, rifiuti di plastica) dei grandi eventi sportivi come il Tour de France. Infatti, gli organizzatori della gara francese hanno lanciato la campagna Pedala nel futuro incoraggiare l’uso quotidiano dei veicoli a due ruote e ha promesso che l’organizzazione di eventi sportivi “diventi sempre più responsabile nei confronti dell’ambiente”.

“La fase pre-evento è la parte più solida, dove si stabilisce l’impegno iniziale”, continua Quiroga. Per fare ciò, l’organizzatore deve rispondere a Lunga lista di domande: Come lo consegnerò? Digitale o cartaceo? Nel montaggio pretenderò standard di sostenibilità come che l’infrastruttura sia realizzata con materiali riciclati o legno certificato, riutilizzerò materiali provenienti da eventi passati? Incoraggerò i visitatori a utilizzare i mezzi pubblici o un metodo come le biciclette per contribuire alla mobilità sostenibile? Sceglierò fornitori di prossimità? Farò la segregazione dei rifiuti per un corretto recupero?

“Devi creare un ecosistema sostenibile Unisci le forze con fornitori e collaboratorilocale quando possibile, per Rafforzare l’economia locale per celebrare l’evento. Se vuoi fare un ulteriore passo avanti e creare alleanze più forti (seguendo l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 17 delle Nazioni Unite) puoi dire loro che sei disponibile a implementare qualsiasi iniziativa sostenibile con loro all’interno dell’evento, ad esempio avere un team di lavoratori a rischio di esclusione in un’area di presentazione alimentare”, sottolineano Quiroga e Joana Gutierrez, Tecnico Qualità e Sostenibilità presso IFEMA Madrid.

Il 20% del cibo nei ristoranti viene buttato via

Un ristoratore può fare la differenza per gli utensili utilizzati (posate in vetro o prodotti biodegradabili piuttosto che utensili usa e getta), per il cibo servito (sano, stagionale e di produzione locale) e per gestirlo evitando sprechi alimentari. Per Quiroga, il Il concetto principale è una buona intuizioneAggiunge eventi Tra il 20% e il 50% dei prodotti della ristorazione viene scartatoe che i buffet sono di solito il punto di spreco più comune.