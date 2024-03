Carlo Ancelotti: “Il mio lavoro provoca più sofferenza che felicità”

L'allenatore del Real Madrid appare prima della visita del Lipsia, per la Champions League.

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è apparso martedì nell'anteprima della partita di mercoledì contro l'RB Lipsia al Santiago Bernabéu, gara di ritorno degli ottavi di Champions League (0-1 vinta dagli spagnoli in Germania).



La partita contro il Lipsia: “Per noi è un'occasione importante per continuare in una competizione speciale. Dobbiamo tirare fuori la nostra versione migliore. La sfida non è ancora finita”.

Arbitro (italiano Davide Massa): “Tranquillo e rassicurato. Non mi piace pensare all'arbitro prima della partita. Non dopo”.

Difesa: Chuamini o Nacho: “Ho qualche dubbio nell'undici e non darò alcun indizio. Nacho ha le stesse possibilità di partire titolare”.

Bellingham: “Non ho bisogno di parlare con Bellingham. È un giocatore che cerca di dare tutto in campo. Il cartellino rosso del Valencia è stato perché mi sentivo un po' frustrato. Ma non ha imprecato”.

I numeri bassi di Rodrigo: “È bravo per quello che porta alla squadra, per quello che fa per la squadra. Se non ci preoccupava prima, non ci preoccupa adesso”.

Giovani dipendenti: “L'importante è che ho giocatori molto bravi e di grande qualità che vogliono imparare, migliorare e far parte di questo club. Stanno facendo tutto il possibile per fare bene e aiutare la squadra”.

La situazione di Tchouamini dopo l'infortunio di Diakhaby: “Eravamo tutti molto legati a Mokhtar Diakhaby. Abbiamo parlato con lui e siamo molto dispiaciuti per quello che è successo. Purtroppo gli infortuni sono molto frequenti, ma penso che tornerà bene. Gli auguriamo successo”.

La possibilità che gli arbitri parlino dopo la partita“La verità è che non so cosa sia meglio o cosa peggio. Non so se è giusto che gli arbitri spieghino… Ci sono persone più adatte di me a dire cosa è meglio per loro”.

Pericolo Lipsia: “Lo sappiamo e penso che siamo pronti a mostrare miglioramenti. È molto pericoloso in transizione. Rudiger è tornato. Solo una partita intera ci farà vincere”.

Il suo futuro: “Sarà un discorso molto ampio. Amo moltissimo il mio lavoro, soprattutto qui al Real Madrid. Il mio lavoro soffre più della felicità, perché ci sono tante occasioni da affrontare. Ci sono persone intorno a te che non sono felici, e quello ti colpisce.”

Video RMTV: “È libertà di espressione. Esprimi la tua opinione come fai.”