CONCACAF Champions Cup, altro capitolo della competizione tra Liga MX e MLS

Il predominio del calcio messicano sulla CONCACAF sarà messo alla prova agli ottavi con tre scontri diretti con i club della MLS.

IL Liga MX e MLS Hanno una nuova fase per continuare la più grande rivalità nella regione. IL Coppa dei Campioni CONCACAF Affronteranno squadre di entrambi i campionati, cercando di dimostrare chi è il leader della regione.

IL Lega messicana Vanta una vasta padronanza del formato precedente. Il campionato messicano ha dominato 14 delle 15 edizioni, e solo i Seattle Sounders sono riusciti a interrompere la serie di vittorie consecutive dei messicani, battendo i Pumas, nella finale dell'edizione 2022.

Il problema per Messico È che nei recenti scontri c'è una differenza Multilaterale Sono stati sconfitti, come nella Coppa di Lega, un torneo in cui l'Inter Miami di Lionel Messi è diventata campione, anche se si trattava di una competizione a cui hanno partecipato tutti i club di entrambi i paesi.

Il Tigres ha battuto Vancouver al primo turno della Coppa dei Campioni.

ora in Coppa dei Campioni, Pachuca, Tigri E Monterey Incontrano squadre di stato unito Negli ottavi di finale.

Pachuca È entrato direttamente negli ottavi di finale e il primo ostacolo davanti a sé è stata la Philadelphia Union Multilaterale. un gruppo stato unito Sono avanzati a quel round 6-5, che ha lasciato Saprissa del Costa Rica sulla strada.

TigriA sua volta, ha mostrato la sua forza sconfiggendo i Vancouver Whitecaps e ora gioca contro Orlando City Multilaterale. I Cats hanno gli occhi puntati sulla Coppa del Mondo per club, quindi la squadra che vede Gignac come miglior giocatore affronterà club da… stato unito Che si tratti degli ottavi di finale o dei quarti di finale.

Finalmente, Monterey Cincinnati affronterà la squadra dell'ex capocannoniere Brandon Vazquez. I Royals hanno avuto un buon successo con l'attaccante messicano-americano, che sta cominciando a diventare un idolo, e sperano che i suoi gol aiutino a rimettere in moto la squadra a stelle e strisce. Se si candidassero, potrebbero trovare il club in cui gioca Lionel Messi.

IL Coppa dei Campioni CONCACAF Si apre un nuovo scenario per il confronto tra… Liga MX e MLS.

