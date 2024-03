Stefanos Tsitsipas: “Sei stato cattivo con me, ma ti amo moltissimo e sono qui per fare pace”

Stefanos Tsitsipas continua a festeggiare a Indian Wells. GT

IL Il rapporto di Stefanos Tsitsipas con Indian Wells Era sempre amore e odio. Anche nei suoi momenti migliori, non è riuscito a esibirsi. Il suo record era di 7-5 al Masters 1000 prima dell'inizio di questa edizione, tuttavia ora ha raggiunto gli ottavi dopo due vittorie senza rinunciare a set, inclusa una netta vittoria per 6-3 6-3 su Frances Tiafoe. .

Detto questo, ha giocato in conferenza stampa: cosa scriveresti al torneo in una lettera? Caro Indian Wells: grazie per aver creato questo. Sei stato cattivo con me in passato, ma ti amo ancora così tanto e sono qui per fare pace e creare bei ricordi insieme. Quindi, per favore, dammi il tuo amore, dammi tutto il tuo sostegno e sono sicuro che sarò la tua persona speciale”, ha scherzato.

Il greco, a una vittoria dalla sua migliore prestazione a Indian Wells (quarta nel 2021), ha parlato anche di essere fuori dalla top 10: “Fa parte dell'intera esperienza essere fuori dalla top 10. Questo è quello che si aspetta di non fare. essere tra i primi 10.” Tra queste persone di alto rango. Sono preparato per questo, per qualsiasi circostanza, qualsiasi nuova apertura o qualsiasi cosa diversa che potrebbe accadere nella mia carriera, cerco solo di affrontarla al meglio che posso e di affrontarla. Quotidiano”.

Si è anche preso del tempo per rispondere alla sua compagna Paola Badosa e alla sua salute dopo il suo ritiro dalla pittura in California. “È un momento difficile non solo per Paula ma anche per me, dover essere lì e continuare a spingerla a riprendersi. E tornare in tribunale. È entrata e uscita. “La parte più frustrante di tutto questo è che ha giocato alcune partite e poi non si è sentito di nuovo bene, quindi è stato un momento difficile per noi.”

Come continua? “Per me, si tratta di trovare le parole giuste e le cose giuste da dire. Ovviamente, quando inizi dall'inizio, hai molta fiducia e dici: 'Okay, continua a partecipare al processo' di riprendersi e di stare meglio”. Ma dopo un po' Tempo Non c'è molto che puoi dire, perché tu stesso sei confuso su ciò che sta accadendo nel corpo. Sono lì il più possibile per farla stare bene perché almeno stiamo insieme e cerchiamo di trovare una soluzione insieme, tuttavia sento che il tempo lo dirà e presto sono abbastanza sicuro che si riprenderà completamente e sarà pronta per lavorare di nuovo.

