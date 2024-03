Qual è l'ostacolo? La strana regola per cui Cerundolo perde un punto

Cerendolo si è lasciato scappare una risata sarcastica dopo il calcio di rigore calciato dall'arbitro a Indian Wells. GT

Nella partita tra Francesco Cerundolo (22° ATP) e Ben Shelton (16° posto) per ottenere un posto agli ottavi Maestri di Indian Wells 1000era lì Caso strano A cui ha partecipato il tennista argentino.

Quando si erano appena giocati quattro game nel primo set, il nativo di Buenos Aires ha risposto la palla dopo il servizio dell'americano. Credendo che il suo tiro fosse fuori limite, ignorò il gioco e disse alcune parole, motivo per cui l'arbitro della partita, Fergus Murphy, decise di assegnare il punto alla squadra di casa..

Ora come si chiama questa regola e in cosa consiste? Lui impedimento Significa ostacolo o ostacolo in inglese e Una penalità viene inflitta quando un giocatore esegue qualsiasi tipo di azione che potrebbe distrarre o danneggiare l'avversario..

In questa occasione il giudice ha ritenuto che l'azione del Grande Fratello avrebbe potuto ferire il mancino conduttore, e ha scelto di assegnare il punto direttamente al nativo di Atlanta.

Anche se ciò non accade spesso, il problema non è la prima volta che vengono imposte delle sanzioni: uno degli eventi più simbolici è stato testimoniato niente meno che dai russi. Daniele Medvedev (il quarto), Al Toronto Masters 1000, nel 2021, quando Ha perso un punto perché si è scusato con il kazako Alexander Bublik Nel bel mezzo del gioco, dopo che il suo potente tiro ha colpito il suo avversario molto vicino.

