Monfils ha fatto una prestazione in stile Kyrgios con la sua rimonta e ha raggiunto gli ottavi di finale a Indian Wells

Veterano Gaël Monfils Continua a scrivere le pagine d'oro del suo dossier della partita. Questa volta per il terzo round Maestri di Indian Wells 1000si è sbarazzato del francese, all'età di 37 anni e 191 giorni Cameron Norrie 6-7 (5), 7-6 (5) e 6-3 Ha raggiunto gli ottavi di finale.

In un duello durato più di tre ore, il francese seppe superare le avversità impostegli dagli inglesi. Nel secondo set, dopo aver perso il primo, il Monfils era sotto 3-0 e mancava solo tre partite alla sconfitta. Tuttavia non si è arreso in nessun momento e ha disputato una partita che lo ha messo in svantaggio.

Oltre a sottolineare il suo livello di tennis, che non è mai stato basso durante questa partita, bisogna menzionare anche la sua prestazione. Durante pareggio Nel secondo set, momento molto importante della partita, il 3-2, Ha eseguito il classico servizio nascosto che Nick Kyrgios aveva brevettato e ha esteso il vantaggio in una situazione chiave.

da qui, Lunari Entrò per la sedicesima volta Sedicesimo turno dell'Indian Wells Masters 1000Oltre ad essere il secondo giocatore più anziano a raggiungere questo obiettivo. È superato solo da Marty Riesen che raggiunse quel tour nel 1980 all'età di 38 anni.

