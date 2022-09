Le truppe stanno aumentando sempre di più nel round ATP ed è difficile trovare un giocatore che aggiunga più vittorie degli altri. Ce ne sono solo cinque che sono riusciti a raggiungere il punteggio di 40 partite vinte nel 2022.

Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Cameron Nouri, Janic Sener e Casper Rudd compongono il quintetto che ha già collezionato questo numero di vittorie nel suo spettacolo a questo punto della stagione.

Tra tutti spicca la figura del 19enne spagnolo. Ed è che sabato è in grado di diventare l’unico leader di questa classifica, se riuscirà a sconfiggere l’americano Jenson Broxby nel terzo round degli US Open.

I giocatori con il maggior numero di vittorie nel 2022



Carlos Alcaraz – 46



Stefanos Tsitsipas – 46



Cameron Norrie – 43



Yannick Sener – 40



Canna Casper – 40

Il vantaggio di Alcaraz non sta solo nel numero di vittorie che ha ottenuto durante il corso, ma anche nella sua capacità di raggiungere un’alta percentuale di successo, vincendo l’83,6% di quello che ha giocato finora. Ciò significa che solo il connazionale Nadal, che è in pole position nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, ha un vantaggio del 90,2% su di lui.

I giocatori con la migliore percentuale di vittorie nel 2022



Rafael Nadal – 90,2%



Carlos Alcaraz – 83,6%



Novak Djokovic – 82,1%



Nick Kyrgios 78,5%



Jannik peccatore – 78,4%

Morcian ha tradotto quelle vittorie in titoli. Ha alzato quattro corone per tutta la stagione a Rio de Janeiro, ATP Masters 1000 a Miami, Barcellona e ATP Masters 1000 a Madrid.

Inoltre, stava per vincere il trofeo in altre due edizioni dell’ATP 500 Tour ad Amburgo ea Umago. Tutti questi dati lo collocano come il giocatore con il maggior numero di titoli nel 2022 e condivide il numero con Nadal.

I giocatori con il maggior numero di trofei nel 2022



Rafael Nadal – 4



Carlos Alcaraz – 4



Andrey Rublev – 3



Via Casper – 3

A New York sei in una posizione unica. Non solo è in grado di vincere il primo grande campionato della sua carriera, ma può anche diventare il numero uno del mondo. Ma ci sono ancora molti giorni per andare a Flushing Meadows.