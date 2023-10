Alimkhanuly unifica le cinture con un KO tecnico su Gualtieri

Ben Baby | Scrittore ESPNLettura: 3 minuti.

Janibek Alimkhanuli ha vinto un’altra cintura nella divisione delle 160 libbre in un’uscita che ha messo in mostra la sua potenza e il suo dominio, sconfiggendo Vicenzo Gualtieri per KO al sesto round.

La lotta per l’unificazione del titolo dei pesi medi di sabato si è trasformata in una vetrina per uno dei campioni della boxe.

Janibek Alimkhanuli ha conquistato un’altra cintura nella divisione da 160 libbre in un’uscita che ha messo in mostra la sua potenza e il suo dominio. Ha fermato Vicenzo Gualtieri al sesto round al Fort Bend Epicenter di Rosenberg, in Texas, per aggiungere il titolo dei pesi medi IBF al suo campionato WBO.

Janibek Alimkhanuli ha conquistato un’altra cintura nella divisione 160 libbre eliminando Vicenzo Gualtieri. Foto AP/John Lusher

Alimakhanuli ha dovuto affrontare poca opposizione per vincere la metà dei titoli dei pesi medi.

“Sapevamo fin dall’inizio che non avrebbe combattuto”, ha detto Alimkhanuli tramite il suo manager, Egis Klimas, che ha tradotto la sua intervista post-combattimento con ESPN. “Lo sapevamo, aspettavo perché pensavo che mi sarei stancato.

“Ma non sono stanco.”

Invece, Alimkhanuli (15-0, 10 KO) ha aumentato l’intensità man mano che il combattimento andava avanti e alla fine ha esercitato la pressione necessaria per garantire l’interruzione.

Dopo che un gancio sinistro ha ceduto Gualtieri (21-1-1, 7 KO), il tedesco precedentemente imbattuto si è ritirato in uno degli angoli del ring. Alimakhanuli ha scatenato una raffica di colpi che non hanno lasciato altra scelta all’arbitro David Fields se non quella di annullare l’incontro.

“Penso che fosse un po’ presto per fermare l’incontro, ma sicuramente oggi è andata meglio”, ha detto Gualtieri nella sua intervista post-incontro.