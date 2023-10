Sopravvissuti della Colombia che giocherà contro l’Ecuador dopo 6-1

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Ecuador Riceverai Colombia Allo Stadio Rodrigo Paz Delgado, il giorno 4 del Playoffin una partita che riporterà al livello di Quito con l’ultimo ricordo della schiacciante vittoria per 6-1 ottenuta dalla nazionale ecuadoriana dei Tricolori.

James, un sopravvissuto 6-1. Evie

Con Queiroz in panchina in quel momento, la Colombia non ha potuto fare nulla contro l’Ecuador ed è crollata. Già nel primo tempo hanno perso 4-0. Nella partita supplementare hanno subito altri due gol. James ha segnato un calcio di rigore per l’unico punteggio della Colombia.

Tre anni dopo quel fatidico risultato per la Colombia e in modo diverso, la Nazionale torna a Quito con un’atmosfera diversa. Arrivò imbattuto, con Nestor Lorenzo imbattuto alla guida della Nazionale e con il chiaro obiettivo di non essere nuovamente escluso da un Mondiale. DT ha iniziato a rinnovare il nome e ha richiesto nuovi volti. Lorenzo, comunque Convocò i cosiddetti “sopravvissuti” del 6-1, che sarebbero tornati a Quito assetati di vendetta.

Sopravvissuti colombiani che torneranno a Quito dopo aver battuto l’Ecuador 6-1

Colombia 6-1 Avranno sette calciatori Chi c’era nel 2020 per quella vittoria.

L’elenco inizia con Álvaro Montero. Tre anni dopo, il portiere dei Millonarios tornerà nuovamente al Quito, ma questa volta sarà titolare e non in panchina. È stato chiamato come sostituto proprio perché Camilo Vargas, squalificato per quell’impegno, era titolare.

In zona difensiva, i nomi che tornano in Ecuador sono Davinson Sanchez e Frank Fabra, entrambi titolari contro l’Uruguay a Barranquilla. Il terzino sinistro era in panchina contro gli ecuadoriani nel 2020 mentre era difensore centrale dall’inizio. Si prevede che Lorenzo giocherà nella linea difensiva per questa partita, quindi ci sono possibilità che uno dei giocatori chiave se ne vada.

Passando alla zona di centrocampo, si ripetono tre nomi: Mateus Uribe, Wilmar Barrios e James Rodriguez (A1-6)

Sul fronte offensivo l’unico sopravvissuto è Luis Diaz.

Questi sono i calciatori ecuadoriani che si sono ripetuti dopo 6-1.