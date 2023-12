Gli azionisti di Albizules solleveranno molte questioni delicate nell'associazione

Gli azionisti Albiazoli-Axiodon Ordin-Zuriak hanno studiato approfonditamente il resoconto dell'Assemblea Generale Ordinaria tenutasi il 28 dicembre e hanno inviato al club una serie di domande alle quali il Consiglio di Amministrazione dovrà rispondere. Il punto 1 affronta la proposta per i calcoli della scorsa stagione. Con perdite stimate in 3,3 milioni. Solo nei bonus di promozione, la squadra e lo staff tecnico hanno ricevuto 5 milioni. Dopo aver presentato questo punto, ci saranno una serie di domande da parte del capo della piattaforma, Alfredo Vazquez.

1- Conoscere l'utilizzo di 41,4 milioni di euro Fondi CVCOltre a sapere quanto verrà utilizzata la restante somma fino al raggiungimento della cifra di 71,9 milioni concessa dall'Alaves.

2- Il progetto Migliorare il campo di gioco Comune di Mendezorroza. Dettagli se questo miglioramento include la ristrutturazione dello stadio o se si stanno prendendo in considerazione altre alternative come la costruzione di un nuovo stadio.

3- Le ragioni che hanno portato a Vendesi residenzaA quale entità è stato venduto e in quale dipartimento viene assegnato questo reddito. Allo stesso modo, i termini del contratto di locazione concordato dal club per l'uso continuato della struttura.

4- Il progetto internazionale. Aspettative linea di credito, Quali collegamenti istituzionali hanno permesso alle aziende Alpha di fare affari, chi sono? Crescita sportiva nel club croato.

5- Il vero legame tra il Deportivo Alaves e l'università Onez. Stato attuale di questo centro educativo, studenti, voti e progetto futuro.

Al punto 2 si discuterà la proposta di budget per la stagione in corso. Ci saranno anche domande per il Consiglio di amministrazione. È stato proposto un budget di 64,5 milioni di euro in modo da poter accogliere coloro che hanno presentato domande in anticipo e coloro che hanno chiesto la parola. È una prova di alavesismo, ma in pratica tutti i punti all'ordine del giorno andranno avanti perché il gruppo guidato da Josian Quiregeta (che non va mai ai comizi di persona) controlla più dell'82% dei titoli dell'ente. È entrato nel 2011 e ha il pieno controllo del consiglio. Ma è necessario rispondere ad alcune domande.

1- Dati su Limite salariale. L'Alaves è la squadra che ha ricevuto l'importo più basso tra tutte le squadre della massima serie, nonostante sia stata nella massima serie sei delle ultime sette stagioni.

2- Spiegazione Declino del patrimonio. Si è passati da 14 milioni a quasi 5 senza vedere miglioramenti apprezzabili nelle infrastrutture della società calcistica.

3- Ammortamento di 17 milioni Euro del peso totale del credito. Qual è la somma di denaro stanziata per questo?

4- Natura 8,9 milioni di euro di finanziamenti a terzi che compaiono nella memoria economica.

5- Dettagli della destinazione dell'importo di 909.492 euro Premi per il senior management.

