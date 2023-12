Talleres nega l'affinità di Rodrigo con Rayados

Con la ferma intenzione di competere per l'ambito titolo Lega messicana, Rayados di Monterrey È iniziata la ricerca dei rinforzi per il Torneo di Clausura 2024. Tra i nomi sulla lista c'è il talentuoso trequartista 22enne, Rodrigo Roman Viagra, è considerata un'opzione per rinforzare il centrocampo.

Anche se nelle ultime ore si sono diffuse voci sull'avanzamento dei negoziati tra Monterrey e Talleres de Córdoba,… Fonti vicine alla squadra argentina hanno detto ai media: “Sono giorni che non si parla di Rodrigo Villagra e non c'è riavvicinamento con Rayados”.

Inoltre, queste fonti lo chiariscono “Anche se c’è stato un approccio al volante, viene da un’altra squadra che non è messicana”. Hanno aggiunto che la situazione verrà affrontata con calma per decidere cosa è meglio sia per il calciatore che per il Talleres nei prossimi giorni.

Inoltre, questo mezzo è stato informato di aver già ricevuto proposte specifiche da club in Russia e Germania. Secondo i dati mercato di trasferimento, Il valore di mercato del calciatore è di sette milioni di euro. Il suo eccezionale contributo ha portato il club argentino a rinnovargli il contratto: allungandolo fino a dicembre 2026 e migliorando le condizioni contrattuali.

Villagra Rodrigo è nato a Morteros, Córdoba, il 14 febbraio 2001, e ha iniziato al Club 9 de Julio della sua città, per poi trasferirsi al Rosario Central. È entrato a far parte del Talleres de Córdoba nel 2021 e ha collezionato 119 presenze con la squadra, diventando un titolare del “T”.

