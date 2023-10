L’Anversa è stata pareggiata con Varelas e Galan in parità

ESPNtenis.comLettura: 2 minuti.

ATP 250 di AnversaBelgio, il torneo si svolgerà su campi in cemento. Ora pronto a partire. Il frame principale è definito Il greco Stefanos Tsitsipas (n. 6 del mondo) è considerato il più grande candidato al titolo. Partecipano anche i sudamericani Daniel Galán (90°) e Juan Pablo Varelas (65°).

Juan Pablo Varelas ha già un concorrente ATP ad Anversa. Agenzia per la protezione ambientale

L’ateniese, che sta cercando di riconquistare il livello di tennis che ha perso dal titolo a Los Cabos, in Messico (quattro vittorie e sei sconfitte da allora), è primo nella classifica della competizione e grazie a ciò parteciperà per la prima volta tempo nel secondo turno. Contro il vincitore l’impegno tra gli svizzeri Domenico Strickeril suo carnefice quest’anno agli US Open e ai Campionati olandesi Boutique Van de Zandschulp.

Tedesco Jan-Lennard StruffMentre, Inizia come seconda testa di serie dopo una recente sconfitta contro l’americano Sebastian Kordasecondo classificato nel 2022, che ha confermato la sua assenza dopo aver perso contro Hubert Hurkacz in semifinale dello Shanghai Masters 1000. Il tedesco affronterà così il vincitore del confronto francese tra Hugo Gaston e Arthur Renderkneich.

L’Austria, campionessa degli US Open 2019 Dominic Thiem parteciperà alla partita (La sua prima apparizione contro l’italiano Luca Nardi), e Notevole l’assenza del campione in carica Felix Auger-Aliassime.Dopo una brutta stagione perderà 250 punti.

I tennisti sudamericani sono colombiani Daniele Galandopo un breve periodo trascorso nel continente asiatico (perdendo nella prima tappa a Chengdu, nelle qualificazioni a Pechino e all’esordio a Shanghai). Sarà presentato in anteprima vs. Francese Gregoire Barrier (73)

Nel frattempo, il Perù Juan Pablo Varelas incontrerà prima il debuttante bulgaro Fabian Marozsan (91).riconosciuto per la sua vittoria su Carlos Alcaraz al Masters di Roma qualche mese fa e grazie al quale ha raggiunto i quarti di finale nel torneo M1000 di Shanghai (battendo, tra gli altri, Casper Ruud e Alex de Minaur).

“Gambi”, dopo la sconfitta di Korda, che si aggiunge a quella già annunciata da Dimitrov (sarebbe arrivato secondo nel torneo), sarà l’ottava testa di serie.