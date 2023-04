Vitor Roque affronta Barcellona e Atlético Paranaense

Vitor Roque è uno dei calciatori brasiliani più ricercati del momento. Il 18enne attaccante dell’Athletico Paranaense ha già esordito in prima squadra, e il suo nome è stato legato a squadre europee importanti, come il Barcellona. Questa situazione sconvolge il club brasiliano, il cui direttore generale, Alexandre Matos, ha espresso pubblicamente il suo disagio.

“Niente di niente, tranne il fastidio di dire ‘ha venduto’, ‘il Barcellona lo vuole’. A tempo debito, se succede qualcosa che il capo ritiene utile, ne parleremo. “Vale la pena ricordare che abbiamo fatto il più grande investimento della nostra storia”, ha affermato Matos.

All’inizio del 2022, L’Atletico Paranaense ha pagato al Cruzeiro 4,3 milioni di euro per Vitor Roque, che attualmente ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. in euro. L’Athletico Paranaense detiene l’85% dei diritti dell’attaccante, mentre il restante 15% appartiene ad América-MG, nella cui cava si è formato l’attaccante.

“Abbiamo un giocatore in crescita, ha solo 18 anni. Ha un lungo contratto e si spera che possa crescere all’Atlético, costruendo qui la sua carrieraMattos ha insistito. Globoesporte riporta che nel mercato dello scorso inverno, l’Atlético ha rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro per Vitor Roc. Il brasiliano garantisce che il club non sarà disposto a far partire l’attaccante per meno di 42 milioni di euro.

I rappresentanti di Vitor Roque e di suo padre hanno recentemente visitato le strutture di Barcellona E Globo Sports ha indicato che pochi giorni fa ha avuto contatti con West Ham, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Aston Villa e Arsenal.