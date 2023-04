PS5: eLaLiga Santander | Abbiamo vissuto così la 15esima e la 16esima giornata del girone A

Rivivi i giochi per intero su Twitch

Dopo un mese di non poter godere di un programma La fase regolare della eLaLiga Santander Finalmente è tornato. Ci siamo presi una pausa dopo aver terminato i giorni 12, 13 e 14 a metà marzo e oggi torniamo con Giornata 15 e 16 del Girone A. Entrambi i giorni inizieranno alle 18:00 (Peninsula Time).

Ci sono ancora altre due settimane di gara prima di arrivarci il livello finale che si celebra in un mese Forse, In particolare il sabato Giorno 13 Abbiamo preso una pausa dalla fase regolare a causa del secondo titolo della stagione: il eLa Liga Coppa Santander 2023. Questo trofeo è stato ottenuto alzando Atletico Madrid guidato da Andoni e Toga, che ha giocato un ruolo importante nel torneo.

Dieci giorni dopo questo torneo, torna la fase regolare e torna con una partita vera in questo girone A. Almeno due squadre erano presenti in coppa. Real Sociedad e Real Valladolid Si affronteranno nel round 15 in una lotta completa per il primo posto. In questo caso lo sarà di classe contro zidane, Due dei migliori giocatori del circuito competitivo.

Ricordiamo che lo è La penultima settimana della competizione Potranno accedere solo le prime otto classificate di ogni girone eLaLiga Santander 2023 Gran finale prossimo maggio.

Round 15 partite

VILLARREAL VS DEPORTIVO ALAVES

Real Saragozza vs Ibiza

CA Osasuna VS RC Celta

SD Huesca contro SD EIBAR

Valencia CF VS Real Racing Club

LEVANTE UD VS ELCHE CF

CD Tenerife VS RCD Maiorca

SD PONFERRADINA VS UD Las Palmas

Real Comunità vs Real Valladolid

Partite del sedicesimo turno