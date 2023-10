Leclerc ha rubato la pole alla Red Bull. Chico Perez partirà quinto

José Antonio Cortes | SBN digitaleLettura: 5 minuti.

Attento, Giorgio! Russell, vicino alla colpa in Messico Il conducente della Mercedes ha perso il controllo della vettura ed è quasi finito sull’erba.

Sergio Perez partirà dal quinto posto al Gran Premio di Città del Messico, con Charles Leclerc della Ferrari che otterrà la pole position.

Pilota messicano Sergio Perez partirà dalla quinta posizione nel Gran Premio di Formula 1 a Città del Messico, dove Charles Leclerc La Ferrari ha conquistato la pole position.

Max Verstappen, che giovedì aveva dichiarato che non ci si aspettava che la vettura della Red Bull fosse la migliore sul giro singolo, ha confermato le sue aspettative di finire terzo dietro all’altra Ferrari guidata da Carlos Sainz.

Sergio Perez era a soli 0,160 millesimi da Verstappen. Immagini Getty

La sorpresa è arrivata da Daniel Ricciardo quando si è piazzato in quarta divisione.

Chico Perez, che ha iniziato entrambi i Gran Premi del Messico al quarto posto ed è finito sul podio al terzo posto, si è ripreso alla fine ed era a soli 0,160 millesimi da Verstappen, dimostrando di avere quasi il 100% di quello che aveva da Cars. Ha faticato nel terzo settore della pista dell’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Il numero dei partecipanti oggi ha raggiunto i 143.163 fan.

Q1

Verstappen fa il ritmo, ma ha problemi con gli steward

La Haas di Kevin Magnussen è entrata per prima in pista a 347 chilometri all’ora, individuando l’autovelox alla fine del rettilineo e facendo segnare un 1:18.553 al primo tentativo, momento in cui ha fatto il miglior tempo finché Verstappen non lo ha superato. Entro 0,454.

Dopo un primo tentativo per tutti, tranne Lando Norris che ha avuto problemi meccanici, Chico Pérez è arrivato quinto assoluto, ma c’era un altro tentativo da fare.

Norris è uscito con una netta mancanza di equilibrio con diversi problemi nella zona lenta della pista ed è uscito nel primo quarto.

È stato riferito che Max Verstappen, Fernando Alonso e George Russell sarebbero stati indagati dopo la sessione per ostruzione della corsia.

Innanzitutto, il tre volte campione del mondo ha inspiegabilmente fermato la sua vettura dopo aver oltrepassato la linea bianca all’uscita dei box e bloccato l’uscita di un folto gruppo di vetture, stessa situazione accaduta con Russell e Alonso.

Il secondo tentativo non è andato bene a molti tranne che a Oscar Piastri, che si è classificato secondo.

1.- Verstappen

2.- Piastri

3.- Ricardo

4.- Leclerc

5.- Potassa

6.- Perez

7.- Hamilton

8.- Sainz

9.-Albon

10.- Alonso

11.- Tsunoda

12.- Russell

13.- Gasly

14.- Hulkenberg

15.- Chu

Escluso

16.- Ok

17.- Magnussen

18.- Picnic

19.- Norris

20.- Serg

Q2

Chico Perez ha salvato un treno di gomme

Checo Pérez è sceso subito in pista con qualche problema all’anteriore ma ha comunque fatto registrare il tempo di 1:18.124, ma a 0.499 millesimi, quasi mezzo secondo da Verstappen.

Daniel Ricciardo sembrava lo stesso di qualche anno fa quando stabilì ancora una volta un tempo competitivo, con 0,249 secondi di vantaggio su Verstappen al suo primo tentativo.

E’ giunto il momento del secondo tentativo per determinare le dieci vetture che raggiungeranno la terza sezione, con Alonso in serio pericolo, facendo segnare un tempo inferiore rispetto alla prima sezione, nella quale è stato esposto ad un testacoda.

Chico Pérez ha interrotto il secondo tentativo perché era sicuro passare alla Q3 e ha preferito risparmiare un treno di gomme, cosa che avrebbe potuto innervosire i suoi tifosi, ma era una circostanza controllata e priva di rischi richiesta dalla pitlane.

Gli ingegneri hanno visto che Cho, Alonso e Albon non hanno iniziato il loro giro con un ritmo che avrebbe permesso a Chico di scendere e lo hanno messo ai box per risparmiare un treno di gomme.

1.-Hamilton

2.- Verstappen

3.- Russell

4.- Ricardo

5.- Piastri

6.- Leclerc

7.- Potassa

8.- Perez

9.- Sainz

10.- Chu

Escluso

11.- Gasly

12.-Hulkenberg

13.- Alonso

14.- Alban

15.- Tsunoda

Q3

Il primo a toccare l’asfalto dell’Hermanos Rodriguez è stato Chico Perez a far segnare il tempo iniziale di 1:17.738, per poi essere superato da Max Verstappen, ma poi sono arrivate le Ferrari di Leclerc e Sainz a lasciare dietro l’olandese.

In quel primo tentativo Chico finì settimo dietro Ferrari, Verstappen, Ricciardo e le due Mercedes.

Il primo settore di Perez era abbastanza promettente da battere il suo riferimento che era Daniel Ricciardo, ma nell’ultimo settore, a partire dalla curva 12 denominata “Adrian Fernandez”, i suoi tempi sono scesi ed è riuscito a concludere solo al quinto posto.

La pole position è caduta ancora una volta nelle mani di Charles Leclerc, che ha raggiunto i 22 anni di carriera, ma aveva vinto solo 5 Gran Premi. Poi è arrivato il suo compagno di squadra Carlos Sainz e poi Max Verstappen.

Daniel Ricciardo ha fatto qualcosa di molto importante raggiungendo la seconda fila al quarto posto.

PP 1.- Leclerc

2.- Sainz

3.- Verstappen

4.- Ricardo

5.- Perez

6.- Hamilton

7.- Piastri

8.- Russell

9.- Potassa

10.- Chu

Il Gran Premio di Città del Messico inizierà alle 14:00 ora locale (16:00 ET/13:00 PT).