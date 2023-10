Daniil Medvedev giocherà la finale a Vienna Giro dell’ATP

Sabato Daniil Medvedev ha ottenuto la sua 64esima vittoria stagionale, battendo il vecchio rivale Stefanos Tsitsipas 6-4, 7-6 (6) e raggiungendo la finale dell’Erstebank Open per il secondo anno consecutivo.

La testa di serie ha giocato con costanza e si è sentita a suo agio durante i lunghi scambi contro Tsitsipas, posizionandosi dietro la linea di fondo per controllare il ritmo nell’ATP 500. Medvedev ha commesso solo 10 errori non forzati e ha salvato tre break point per raggiungere il 36esimo posto. nono della stagione Dopo 1 ora e 44 minuti.

Il 27enne, che è migliorato fino a 9-4 nella Lexus ATP Head2Head Series contro il greco, ha ottenuto il maggior numero di vittorie nel Tour nel 2023, superando Carlos Alcaraz (63-9). Il greco cercherà la sua 65esima vittoria e il sesto titolo in questa stagione quando domenica affronterà Jannik Sinner o Andrey Rublev nella finale.

Se Medvedev vincesse a Vienna, sarebbe la sua prima difesa del titolo dell’ATP Tour. Ha vinto 20 titoli in singolare, ma non ha mai vinto un torneo più di una volta.

In una semifinale di alta qualità, entrambi hanno colpito con potenza costante. Medvedev ha segnato 22 punti vincenti rispetto ai 29 di Tsitsipas, mentre il numero tre del mondo è stato impressionante al servizio, vincendo l’84% (41/49) dei punti alla prima di servizio. Nel secondo set Tsitsipas ha commesso due errori di dritto (6/6), decisivi.

Medvedev quest’anno cerca di vincere il suo terzo titolo nel torneo ATP 500, e il terzo sul cemento, dopo i titoli di Rotterdam e Dubai. All’inizio di questa settimana, ha superato i test di tre set contro Grigor Dimitrov e Karen Khachanov, ma sembrava vicino al suo meglio contro Tsitsipas.

Tsitsipas puntava a raggiungere la quarta finale della stagione, dopo aver vinto a Los Cabos all’inizio dell’anno. Il greco lascia Vienna al sesto posto nella corsa diretta Pepperstone ATP a Torino con 3.875 punti, a 820 punti da Taylor Fritz, nono e fuori dalla classifica. I migliori otto giocatori si qualificheranno per le Nitto ATP Finals, che si svolgeranno dal 12 al 19 novembre. Medvedev ha già timbrato il biglietto per Torino.