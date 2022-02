Versioni che fanno riferimento a Miguel Herrera come alternativa a Tata Martino nel Tri

(Foto: EFE/José Méndez)



dopo Nazionale messicana Pareggio contro il Costa Rica all’Azteca Stadium, i tifosi hanno elogiato la partenza Gerardo balbettare Martino. Alcuni tifosi presenti allo stadio sono rimasti sconvolti dal risultato tripartito S “Fuori Tata”, gridò.

Immediatamente sui social sono circolati vari nomi di potenziali candidati che potrebbero sostituire il presidente. balbettare Martino. Fino a quel momento, tutte le proposte erano solo idee che gli stessi tifosi di calcio promuovevano nello spazio virtuale.

Un giorno dopo quel risultato, lunedì 31 gennaio, è apparso sui social network Miguel pidocchi Herrera Sarebbe la prima opzione che prenderei in considerazione Federcalcio messicana (FMF) Se Martino non riesce a battere Panama. Tramite Twitter giornalista sportivo Ferdinando CefaloA partire dal Fox SportAbbiamo condiviso i dettagli che metterebbero in panchina lo stratega messicano Tre colori.

(Foto: EFE/Rodrigo Sura)



Ha affermato che lo slogan “Exit balbettare“Ha avuto un effetto sulla Federazione, e quindi, Martino avrebbe potuto ricevere un ‘avvertimento’ nella partita contro il Panama. Se non vinci Santa Ursula gigante E dimostrare un livello competitivo migliore, il fondo sarà pronto per questo Cessazione del rapporto di lavoro con Gerardo Martino Per cedere il posto a un altro allenatore.

E il primo nome a cui penseranno è l’attuale stratega del Tigres, Miguel Herrera, come spiegato da Fernando Cevallos sul suo profilo Twitter ufficiale:

“La selezione messicana #fueraTata sta prendendo forza. ULTIMATUM per Tata Martino, se non batte Panama e mostra un calcio migliore, il suo ruolo nella nazionale messicana potrebbe finire… Il candidato n.1 a sostituirlo è Miguel Herrera.. .”

Miguel Herrera potrebbe sostituire Tata Martino secondo Fernando Cevallos di Fox Sports (Immagine: Twitter / @FerCevallosF)

Post giornalista Fox Sport Il virus si è rapidamente diffuso e ha raggiunto più di mille reazioni. Inoltre, i tifosi di calcio messicani hanno avviato una discussione sui social network sui risultati del pidocchio Herrera con la nazionale messicana.

Dobbiamo ricordarlo per Brasile Coppa del Mondo 2014È stato l’ex allenatore americano a guidare la squadra azteca. In quella competizione, i giocatori messicani hanno raggiunto ottavi di finaleL’esempio in cui hanno perso contro l’Olanda dopo la polemica Interpretato da Arjen Robben e divenne noto come “Non era un calcio di rigore”.

L’esperienza di Herrera in Coppa del Mondo e l’agilità che ha per attivare le squadre nelle situazioni più estreme lo guideranno uno di LuisaIl capo della FMF a contattarlo. Inoltre, in precedenti occasioni pidocchio Herrera ha mostrato interesse ad allenare ancora una volta la squadra messicana E viviamo una seconda fase con il gruppo tricolore.

(Foto: EFE/Miguel Sierra)



In un’intervista a Telemundo SportL’ex calciatore del Toros Neza ha accettato la sua preoccupazione di guidare la nazionale messicana ripetutamente.

il tripartito riceverà i panamensi in campo Stadio azteco Mercoledì prossimo, 2 febbraio. A causa del legame negativo contro tikosIl Messico è obbligato a vincere il duello per un posto nella classifica automatica, altrimenti ci sarà la nazionale Siti di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

* Sviluppo delle informazioni