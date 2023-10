La Krejkova ha dato spettacolo in semifinale e punterà al titolo a Zhengzhou

Negli highlights della giornata WTA 500 nella città ceca di Zhengzhou Barbora Krejkovaal 18° posto nella classifica WTA, ha giocato una partita molto combattuta e Ha sconfitto nettamente la russa Daria Kasatkina (12) con un punteggio finale di 6-3 e 6-0.

Krejcikova ha raggiunto la finale del torneo WTA 500 a Zhengzhou. GT

Solida da fondo campo, ha realizzato brillanti vittorie sia con il suo tiro al volo che con il rovescio e ha imposto condizioni contro una tennista eccezionale, sminuita dalle buone prestazioni dei due ex campioni del pianeta e del Roland Garros 2021.

Krycikova, curata da un fisioterapista per alcuni problemi alle dita di un piede, Ha creato molte opportunità di break durante la partita. Nel primo set non stava andando bene e ha beneficiato solo di due dei nove set a sua disposizione. Tuttavia, è stato in grado di eseguire il set e poi suonare con assoluta comodità e facilità.

Selezioni editoriali

1 correlato

ceco Cercherà di garantire che la Coppa WTA 500 cinese appartenga ancora al suo paese. L’ultimo eroe era il suo connazionale Karolina PliskovaChe ha sconfitto la croata Petra Martic nella finale del 2019. Ricordiamo che nel 2020 e nel 2021 la competizione è stata annullata a causa della pandemia di Covid-10, mentre nel 2022 non si è disputata per il caso della tennista cinese Ping Shuai , che ha rivoluzionato il mondo del tennis.

Krichikova Cercherà l’ottavo trofeo in carriera e il terzo in questa stagione dopo i successi ottenuti a Dubai e San Diego.. Quindi dovranno battere la squadra locale QinwenZheng (24)Che è arrivata in finale a Zhengzhou dopo aver eliminato l’italiana Yasmine Paolini nel duello in semifinale.

La cinese, spinta dal sostegno dei suoi fan, mollerà tutto per lanciare il suo disco. Non ci sono precedenti tra loro. Tutta l’azione WTA 500 a Zhengzhou, esclusivamente su STAR+.