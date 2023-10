Victor Wimpanyama, la scelta numero 1 nel draft NBA, diventa una stella degli Spurs nella preseason

Victor Wembanyama Invia un messaggio di avviso a Kamel NBA Che sarà la prossima grande stella del campionato, dimostrando che la scelta numero 1 in assoluto sta iniziando ad affermarsi come la stella del campionato. Spurs di Sant’Antonio Nella preseason, dove ha ottenuto 23 punti e quattro stoppate in una vittoria per 120-104 su… Miami Heat.

Solo nella sua seconda partita preparatoria, Victor Wembanyama Mostra esattamente perché Tottenham È stato scelto per primo Draft NBA Da quest’anno.

Mostra semplicemente di cosa può essere capace.

Il fenomeno francese ha segnato 23 punti, quattro rimbalzi e quattro assist in soli 23 minuti di gioco, mentre Gli Spurs battono gli Heat 120-104.

Tuttavia, più dei numeri che ho prodotto, Wembanyama ha mostrato le sue rare abilitàdove il centro da 7 piedi e 4 ha segnato punti con il palleggio nell’area, ma ha anche ottenuto punti con alcuni carry e drive sul bordo.

Uno di quei tiri è arrivato dopo un passaggio di rimbalzo di un compagno di squadra Jeremy Suchanmentre Wimbanyama si faceva strada verso il canestro dalla linea di tiro libero prima di schiacciare la palla.

Il francese ha anche realizzato quattro muri e, non sorprende, ha dimostrato come il suo telaio massiccio sarà di grande aiuto in fase difensiva.

“Sto davvero imparando molto e sto anche cercando di espandere i miei strumenti in difesa”, ha detto a TNT dopo la partita.