Rublev e Dimitrov si contendono un posto nella finale di Shanghai

Andrey Rublev (n. 7 nel ranking ATP) e Grigor Dimitrov (19) risolveranno la parità nelle semifinali dello Shanghai Masters 1000. Entrambi hanno vinto i quarti di finale in due set e si affronteranno per la settima volta nella loro carriera.

Russil’unica top ten in classifica e con loro Possibilità di salire al quarto posto Da quale classificazione Ha sconfitto il francese Hugh Humbert 6-2, 6-3, erano imbattuti in stagione per quanto riguarda le semifinali (hanno vinto tutte e cinque le partite giocate). Un incentivo per mantenere vive le aspettative di raggiungere una seconda finale del Masters 1000 dell’anno.

Nel frattempo, il bulgaro potrebbe aver ritrovato la sua forma migliore recentemente sul suolo cinese. Con un tennis estetico, sicuro e robusto, combinato con un servizio apparentemente infallibile, ha vinto ogni sfida presentata, inclusa la Challenge spagnola. Carlos Alcaraz (il secondo). Nel suo ultimo post Ha sconfitto il cileno Nicholas Jarry 7-6 (2), 6-4.

Questa sarà la nona semifinale nelle gare di categoria di Dimitrov, che era il numero 3 del pianeta e ha ottenuto il miglior piazzamento al Cincinnati Masters 1000 nel 2017 (da quell’anno non ha più vinto un torneo). Da parte sua, Rublev, campione di Monte Carlo e Bastad in questa stagione, cercherà di continuare la strada del successo e raggiungere la 15a coppa della sua carriera.

Anche questo settimo confronto tra loro romperà il pareggio. Si sono incontrati una sola volta nei campionati M1000, ed è stata una vittoria per il moscovita (Indian Wells 2022)che ha celebrato anche gli US Open 2017 e gli ATP 500 a Pechino.

L’uomo di Haskovo, Bulgaria, ha vinto l’incontro con un vincitore di rovescio a una mano agli Australian Open 2018, all’ATP 500 di Rotterdam e Vienna, quest’ultima è la più recente. Il primo duello sarà nel 2023. Perché giocano? Niente di meno che una finale a Shanghai.

In fondo al dipinto c’è il polacco Hubert Hurcat (17) E l’americano Sebastian Corda (Ventiseiesimo) sarà sottoposto a test. Tutta l’azione dello Shanghai Masters 1000, esclusivamente su ESPN e STAR+.