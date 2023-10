La Ferrari Formula 1 descrive il problema della pista in Qatar come un “festival”

Diversi piloti hanno visto le loro sessioni di qualificazione eliminate per il Gran Premio del Qatar di Formula 1 del 2023, e questo è continuato per tutto il giorno successivo fino a… Dopo aver regolato le curve 12 e 13Dove si è verificata la maggior parte delle violazioni. Insieme a Lance Stroll, Charles Leclerc è stato uno di quelli che hanno ricevuto una penalità di cinque secondi nella gara di velocità, che nel suo caso lo ha visto scendere dal settimo al dodicesimo sabato.

Domenica quattro membri della griglia hanno ricevuto penalità di tempo: Pierre Gasly, Sergio Perez, Alexander Albon e ancora Lance Stroll. Ecco perché ha detto il manager Cavallo che salta, Fred VasseurHa insistito sul fatto che la FIA deve imparare la lezione dopo aver sofferto Problemi simili al Gran Premio d’Austria.

“Direi che il problema più grande per me questo fine settimana sono i limiti della pista,” ha detto il francese. “Perché quando vai a Spielberg sai che avrai problemi con i limiti della pista, e qui abbiamo avuto problemi con quei limiti, e ottieni i risultati dopo due ore di gara.”

“E quando siamo arrivati ​​prima del fine settimana, abbiamo detto loro esattamente la stessa cosa, che sarebbe stato un festival, e così è stato”, ha continuato il francese. “Penso che oltre a ciò forse i piloti alla fine hanno perso un po’ di concentrazione e alcuni di loro, negli ultimi 10 giri, uscivano di curva ad ogni curva, ma non si può biasimarli per questa situazione, dobbiamo trovare una soluzione”.

Guarda i problemi del Gran Premio di Formula 1 2023:



Fred Vasseur ha sottolineato che è difficile per i fan seguire ciò che sta accadendo: “Credo che non sia neanche bello da vedere, almeno sul muretto box hai il numero delle violazioni, puoi seguire la storia, sai dove sei e così via, ma penso a chi sta davanti della loro TV, che non hanno una cronologia delle tracce avviata. Ad un certo momento vedono Gasly con cinque secondi, dieci secondi, quindici secondi. “Dobbiamo pensare anche a questo. Penso che possiamo anticipare questo tipo di problemi.”

Alla domanda se fosse giusto che si verificasse una situazione del genere, tenendo conto dell’entità degli investimenti effettuati dal Qatar nel circuito di Losail e nella gara, il francese ha risposto: “Non andrò in quella zona, perché non lo so. ” Di chi è la responsabilità, ma non si tratta solo dei marciapiedi, ma dell’intero processo, della pianificazione del percorso, dei marciapiedi e oltre, dobbiamo trovare una soluzione.

Ha aggiunto: “Tuttavia, come abbiamo accennato, non voglio approfondire quest’area e parlare di investimenti, ma siamo venuti in Qatar e stanno facendo molti sforzi per organizzare l’evento, e ottenere questo risultato per me è non importante.” Anche il campionato”, ha confermato il direttore della Ferrari.

Lo ha detto il patron della scuderia di Maranello Supportato la risposta della FIA alle preoccupazioni sulla sicurezza dei pneumatici Pirellilimitando la durata delle gomme domenica: “Penso che la reazione sia stata molto buona. Alla fine, per me, la sicurezza viene prima di tutto”.

«E non ne eravamo sicuri [sobre las gomas]”Per ottenere questo tipo di reazione, abbiamo fatto una bella gara, è stato un bello spettacolo. Direi che la reazione è stata molto appropriata, ed è un peccato essere in questa posizione,” ha detto.