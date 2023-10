Per gli Oklahoma City Thunder il futuro è adesso soddisfazione

Per anni, da quando se n’è andato Russell Westbrook e Paul George, gli Oklahoma City Thunder, erano una squadra in ricostruzione. Un progetto futuro che serve agli affiliati per liquidare i propri stipendi in cambio di beni legittimi, con una visione a lungo termine. Per anni, il direttore generale dei Thunder, Sam Presti, ha accumulato giri guardando l’orizzonte senza sapere esattamente quando agire. Ma in Oklahoma il futuro è adesso. Perché ieri mattina, nel duello contro i Detroit Pistons, I Thunder sono finalmente riusciti a produrre un quintetto di lusso come risultato di anni di sacrifici.

All’interno della NBA Canada Series, e con due canadesi come titolari, Mark Daigneault è stato in grado di mettere insieme la migliore squadra possibile: Shai Gilgeous-Alexander, Josh Guede, Lou Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren. Tutti sani, tutti disponibili e tutti di primissima qualità. Anche se si tratta solo di una partita pre-campionato, ci sono motivi per essere emozionati Un franchise che avrà ancora 35 scelte al draft nei prossimi sette anni, incluse 15 scelte al primo turno.E ha spazio salariale per firmare due stelle la prossima estate dopo il rilascio dei loro contratti Davis Bertans e Victor Oladipoi giocatori acquisiti lo scorso luglio e altri round del draft.

Shay viene da un All NBA in prima squadra, ha concluso al quinto posto nella corsa MVP e ha portato il Canada al bronzo della Coppa del Mondo Prima degli Stati Uniti. Lui è il riferimento, l’uomo, la stella e colui che giocherà le palle calde, ma ora avranno delle alternative. Perché così tanto Gedi e Dort sono due giocatori dal potenziale altissimo. Ma la sua costanza, soprattutto al tiro, non è delle più alte. L’australiano è diventato uno dei migliori passanti del campionato, capace di attaccare il ferro e non ha paura di tirare, ma bisogna mettere punti Jalen Williams e Holmgren. Ho girato, Da parte sua è perfetto porta La difesa è fondamentale in tutte le squadre di livello.

L’aspetto del Williams L’anno scorso, dove finì per segnare 14,1 punti di media come terzo capocannoniere della squadra, fu una boccata d’aria fresca per un attacco che a volte era stato stagnante. tè. L’arrivo di Holmgren in NBA è l’ultimo passo nel piano di Presti. Un giocatore di due metri che può muovere la palla come un portiere, tira dalla distanza e non ha paura di entrare in contatto su entrambi i lati del campo. Un giocatore perfetto da affiancare Shay, Dort o Jedinessuno dei due è un triplo tiratore d’élite, un ruolo che è venuto a ricoprire Davis Bertans. Anche se la loro prima apparizione insieme, in cui nessuno dei due ha giocato più di 24 minuti, si è conclusa con una sconfitta per 128-125..

Non è solo il quintetto iniziale. Perché vengono dietro i cinque fissi Alexei Pokusevskij, Jaylen Williams (Da non confondere con Galeno)Tri Man, Othman Dieng O principiante Kayson Wallace. Solo Vasilije Mesicche ieri ha fatto il suo debutto in NBA con sette punti e tre assist, e Kenrich WilliamAvrà più di 30 anni nella rosa del 2024/25. Ma c’è un problema che affligge il futuro dei Thunder, ovvero che tutti i franchise partiti dal basso si sono ritrovati contemporaneamente vicini al successo: Rinnovamento continuo dei giocatori. Perché Shai e Dort (e Kason Wallace) hanno un contratto fino alla fine del 2027, ma gli altri dovranno firmare prima di allora.

vertiginoso Il contratto scade nel 2025 Holmgren e Galen Williams Nel 2025, e un anno prima, nell’estate del 2024, dovranno rinnovare Pokusevskij. come è successo Memphis con Morant, Payne e Jaren Jackson, o Cleveland con Mobley, Garland e Sexton (che hanno spostato), i Tuoni dovranno prendere una decisione presto. Potrebbero spostare due dei loro futuri giocatori in cambio di una stella che è sul mercato e ha un contratto a lungo termine. Perché il futuro dei Thunder è adesso, ma una cosa è raggiungere l’élite e un’altra è poter competere con i grandi mercati NBA.

Giornalista sportivo che copre la NBA da Toronto. Lasciò il Barcellona e visse a Boston, Sydney e Bogotà prima di restare in Canada per giocare nel miglior campionato del mondo.



Pallacanestro. Tutta NBA, e un po’ di basket, perché è cresciuto con Tracy McGrady e Pau Gasol, ma anche con Sarunas Jasikevicius e Arvydas Macigauskas. Ha studiato giornalismo a Barcellona, ​​dove ha lavorato in diversi media ed emittenti radiofoniche, e attualmente collabora anche con Gigantes del Basket e NBA Spain. È stato nelle finali NBA che Marc Gasol, Serge Ibaka e Sergio Scariolo hanno guadagnato il loro primo anello. Se non lo vedi qui, probabilmente è su Twitter.





