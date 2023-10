Cristiano Ronaldo potrebbe essere punito con 100 frustate se tornasse in Iran

La stella portoghese ha suscitato l’ira delle autorità del paese asiatico scattando una foto con un artista visivo durante la partita dell’Al-Nasr contro il Persepolis.





Cristiano Ronaldo Potrebbe affrontare grossi problemi se tornasse nella Repubblica islamica dell'Iran dopo aver scattato una foto con Fatima, un'artista visiva originaria di un paese del Medio Oriente che è paralizzata sull'85% del suo corpo e disegna immagini con i piedi.

secondo Corriere dello Sport, Scattando questa foto rischi di ricevere 100 frustate se ritorni in Iran perché essere ricevuto con grande affetto secondo il codice penale del Paese persiano potrebbe essere considerato adulterio con una persona.; Quindi la punizione fisica sopra menzionata potrebbe essere appropriata.

Fatima è diventata virale nel 2020 perché ha scattato foto non solo della stella portoghese ma anche di Lionel Messi. Ronaldo ha approfittato della sua visita con Al-Nasr in Iran non solo per affrontare Persepolis nella AFC Champions League, ma anche per far visita all'artista. Accanto alle due foto che ho disegnato di lui.

