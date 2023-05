Obbligato: Barcellona e test difficile nella capitale contro El Nacional

ESPN. comLettura: due minuti.

L’FC Barcelona vuole continuare a sperare di vincere questa prima fasee dovranno superare un test in alta quota contro El Nacional.

Nel 12° turno di LigaPro, la squadra di Guayaquil La squadra militare sarà misurata, e questo avverrà domani alle 18:00 allo Stadio Olimpico Atahualpa.

Quelli guidati da Fabian Bustos gireranno pagina, visto che hanno appena perso contro Bolívar nella competizione CONMEBOL Libertadores dove avevano una prospettiva negativa. Ma ora mente nel campionato nazionale, dovranno affrontare un avversario difficile, oltre ad essere un’altra sfida in altezza; Per i gialli, è necessario aggiungere, il margine di errore li lascerebbe vulnerabili nelle loro opzioni per prendere la prima fase, ricordando che sono 5 unità dietro il leader, IDV e siamo a 4 date dalla fine del primo mandato.

Il Barcellona deve superare un altro test con il suo staff tecnico, che è la questione degli infortunati, e questo mese ci sono state alcune vittime come Damian Diaz, Christian Ortiz, Fernando Gaipur, Mario Pineda, Javier Boray, Carlos Rodriguez, Adonis Preciado, Luis Arce , ed è stato raggiunto da Janner Corozo e Fidel Martinez. Alcuni potrebbero essere in duello contro El Nacional, altri rimarranno in fase di recupero; Per sapere se ce la fanno al Clasico del Astillo che si svolge il 3 giugno.

con tutto quello che è successo Questo sarà il potenziale 11 che Fabian Bustos schiererà per il suo partito nella capitale ecuadoriana: Mendoza; Velasco, Quiñonez, Sousa e Portocarrero; Souza, Benatares, Delgado, Preciado; Fydriszewski e Bauman.