La pioggia annulla la qualificazione Coke 600; William Byron al palo

La pioggia continua intorno al Charlotte Motor Speedway sabato ha annullato tutte le attività in pista della NASCAR Cup, comprese le qualifiche per la Coca-Cola 600 di domenica.

I funzionari della NASCAR stavano ancora cercando di far iniziare la gara della serie Xfinity sabato, quando tutte le attività in pista sono state annullate intorno alle 15:45. E.T.

Senza qualificazioni, la formazione Sunday Night 600 è stata impostata in base alle metriche delle prestazioni NASCAR.

William Byron, che ha vinto l’ultima gara a punti della serie due settimane fa a Darlington, nella Carolina del Sud, ha ottenuto il punteggio più basso e inizierà la gara di domenica alla curva.

In sei rally iniziati sull’ovale di Charlotte da 1,5 miglia, il miglior piazzamento di Byron è stato il quarto nel 2021. È caduto dalla gara dello scorso anno dopo 191 giri su 413.

Byron è partito alla grande in questa stagione.

In 13 gare, ha ottenuto tre vittorie, due pole position, sei primi cinque e sette piazzamenti tra i primi dieci. Guida la serie per vittorie, giri (596) e vittorie di tappa (sei).

Byron sarà affiancato in prima fila domenica sera da Kevin Harvick insieme a Brad Keselowski, Denny Hamlin e Kyle Busch.

Tra le prime 10 matricole ci sono Chase Elliott, Bubba Wallace, Ryan Blaney, Christopher Bell e Ricky Stenhouse Jr.

Kyle Larson, che ha vinto l’All-Star Race dello scorso fine settimana al North Wilkesboro Speedway (N.C.), finirà 12°.

Restano in dubbio anche le previsioni meteo per domenica. In questo momento, c’è una probabilità dell’80% di temporali pomeridiani e serali.