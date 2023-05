Diaz Acosta ha salutato il Roland Garros a testa alta

Facundo Díaz Acosta (137° al mondo) È arrivato al Roland Garros pieno di fiducia dopo aver vinto due titoli ATP Challenger consecutivi. Tuttavia, in una lotta emozionante, Armeggiato in prima major contro l’australiano Jason Kubler (68 °) Addio dopo una maratona di cinque set: lo era 1-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-1.

Diaz Acosta è caduto al suo debutto al Roland Garros. Agenzia per la protezione ambientale

Il mancino nato a Buenos Aires, recente campione di Savannah (USA) e Oeiras (Portogallo), è entrato nel tabellone principale del secondo Grande Slam della stagione. Sfortuna (fortunato perdente) f Ha avuto il piacere di fare il suo debutto assoluto sulla prestigiosa terra parigina Che quest’anno risente dell’assenza del suo re, Rafael Nadal, dopo 18 anni.

Nel turno di qualificazione ha battuto l’italiano Franco Agamennoni e l’ucraino Oleksiy Krutikh prima di perdere contro l’austriaco Sebastian Offner. Tuttavia, Cloud gli sorrise e lo depositò dentro Disegno di base Grande Slam per la prima volta nella sua carriera: Ho appena contestato Qualità Wimbledon, US Open 2022 e Australian Open 2023.

E così, dopo la sconfitta nella premiere, è stato il 22enne, finalista nel 2018 ai Giochi Olimpici della Gioventù, a conquistare la sua prima vittoria ATP della stagione sul connazionale Federico Correa all’ATP 250 di Buenos Aires (persa successivamente .. a Cameron Norrie per un grande match), Ha acquisito una ricca esperienza nella sua carriera ascendente sul ring.

Gioca incredibilmente in diverse divisioni di partite Ma Altri errori nel set decisivo gli sono costati cari Contro il pericoloso Cobbler che ha alternato bene e male finendo per festeggiare in una rissa durata tre ore e 24 minuti. L’australiano, che aveva appena fatto una buona corsa al Masters 1000 di Roma, è arrivato al secondo turno in uno dei tornei più trascendenti del calendario.

Diaz Costa È stato il primo di 11 argentini nel tabellone maschile ad agire. Da parte sua, Rosario Nadja Podorowska si è iscritta con successo al ramo femminile della prima albiceleste Principale Francese.

