Le partite di oggi nei campionati europei e non solo: orari e canali 27 maggio 2023

Hey there soccer questo sabato 27 maggio, abbiamo partite molto emozionanti in vari campionati in tutto il mondo e in Sottomondo 20. C'è attività dentro lega Dalla Spagna, Ligue 1, Ligue 1, Bundesliga e MLS League. Qui puoi vedere le partite in diretta e l'orario di inizio delle partite.

Chi gioca oggi?

La partita più bella di oggi si gioca allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, dove Siviglia e Real Madrid I volti appariranno con l’obiettivo di aggiungere tre punti. La squadra ha guidato José Luis Mendelbar Vogliono continuare a scalare la classifica, ma sanno che mercoledì prossimo, 31 maggio, giocheranno la finale di Europa League contro la Roma; Per questo, oggi contro il Merengue, si prevede di fare molti cambi e far riposare alcuni giocatori importanti per la loro sponsorizzazione nelle competizioni europee.

Bisogna cercare di vincere per continuare a scalare le posizioni in classifica, si cerca competizione e durante la partita non succede niente di strano in termini di espulsione o infortunio. Giochiamo contro una grande squadra che vuole anche arrivare seconda José Luis Mendelbar

Nel frattempo, il Real Madrid Vuole finire la stagione nel migliore dei modi. Già con il campionato praticamente perso, Carlo Ancelotti Ha spiegato che dopo la Coppa del Mondo è stato difficile per loro giocare di nuovo al loro livello e il loro diretto concorrente Barcellona ha fallito in alcune partite della Liga. Ecco perché hanno capitalizzato così rapidamente e sono rimasti in cima.

A che ora c’è il calcio oggi? canali di trasmissione

lega

Siviglia vs. RealMadrid | Programma alle 11:00 da SKY Sport

SERIE A Italia

fiorentina vs. Roma | Programma 10:00 ore da Star+ e ESPN

InterMilan vs. Atlanta | Orari di apertura: 12:45 su Star+ e ESPN 3

Francia LIGUE 1

Strasburgo Alsazia vs. pg | Le ore sono le 13:00 su Star+ e ESPN

Leoni contro Stadio Reims | Le ore sono le 13:00 di Star+

O Marsiglia vs. Stadio Brestois | Programma: 13:00 su Star+

Rennes contro Monaco | Orari di apertura: 13:00 da Star+

Bundesliga

B Dortmund vs. Magonza | Programmato per le 7:30 da SKY Sport

bochum vs. Bayer Leverkusen | Programmato per le 7:30 da SKY Sport

Coppa del Mondo FIFA Under 20

Brasile vs. nigeriano | Orario: 12:00 da Vix+

Repubblica Dominicana vs Italia | 12:00 su Vix+ e TUDN

giappone contro Israele | 15:00 su Vix+

Colombia vs Senegal | Programma ore 12:00 da Vix+ e TUDN

