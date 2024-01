Il Paris Saint-Germain lancia un nuovo kit che porta il marchio di Michael Jordan

Il Paris Saint-Germain sorprende sempre il mondo del calcio con i suoi soldi

L'ultimo frutto di una lunga collaborazione tra Paris Saint-Germain Con segno Michele Giordano Lo ha rivelato con la presentazione della nuova quarta maglia del club francese per la stagione 2023-24.

Nuova divisa del Paris Saint-Germain con Michael Jordan @PSG_inglese

Il nastro dorato lucido è una celebrazione un po' tardiva del quinto anniversario della relazione di Ben Paris Saint-Germain E il marchio Jordan, nato nel 2018 e che ha prodotto molti kit e collezioni di abbigliamento alternativo.

Oltre alla colorazione brunita, la maglia presenta anche una stampa grafica ispirata alla pelle di elefante che è stata presente nel linguaggio di design di Jordan sin dalla sua prima apparizione nel 1988 sulla sneaker Air Jordan III.

Stella avanti Kylian Mbappe È stato chiamato per sfoggiare il nuovo kit.

Il famoso design è stato adottato anche dai parigini in questa stagione, apparso per la prima volta sulla terza divisa in grigio scuro.

Il quarto kit 2023-24 presenta anche un semplice girocollo e polsini neri e blu scuro insieme a una striscia nera che va dall'ascella all'orlo inferiore e loghi e stemmi monotoni per semplificare la tavolozza dei colori.

Molti i membri di spicco della squadra femminile Paris Saint-Germainfra loro Corbin Albert, Elisa de Almeida, Grace Gioro, Jackie Gronin e Sakina Karchaoui si è recato al Museo Nazionale del Qatar a Doha per assistere al lancio e la maglietta dorata si adattava bene all'architettura essenziale e astratta dell'edificio.

Il quarto kit sarà indossato sia dalla squadra maschile che da quella femminile, quest'ultima sarà la prima a indossarlo quando torneranno per la partita di Champions League contro l'Ajax Amsterdam questa settimana.