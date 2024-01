Qinwen Zheng ha raggiunto le semifinali australiane con un regalo bonus

Lui gioca 5:08 Cheng ha combattuto in Australia e ha raggiunto per la prima volta le semifinali di un torneo del Grande Slam Ha sconfitto la Kalinskaya dopo una partita forte, 6-7 (4), 6-3, 6-1, e affronterà la Yastremska.

SInwen Zheng festeggia il doppio, il triplo o il quadruplo. Perché l'Australian Open le ha regalato una delle sue migliori prestazioni da professionista, portandola per la prima volta in semifinale di uno Slam, e con la sua incoronazione, da lunedì, arriverà in semifinale. La top ten della WTA Con la prossima pubblicazione della graduatoria.

Benvenuto tra i primi dieci, Chenwen Cheng! Immagini Getty

I cinesi furono sconfitti Anna Kalinskaya 6-7 (4), 6-3 e 6-1 Approfittando della debolezza fisica della russa (soprattutto alla gamba destra) verso il terzo set.

Cheng ha concluso la partita con un totale di 42 vincitori, in contrasto con i 18 di Kalinskaya che ha dovuto ricevere cure mediche a causa di un problema muscolare nella zona inguinale. Inoltre, è la giocatrice con più assi nell'attuale edizione degli Australian Open, con un totale di 41.

Il giocatore asiatico, allenato dal catalano Pere Ripa, si affronterà Diana Yastremska Per ottenere un posto nella partita attesa. Ma Cheng avrà l'onore di raggiungere il miglior ranking della sua carriera a partire da lunedì prossimo. Questo è davvero un grande risultato.

