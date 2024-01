Fonte: Mourinho rifiuta l'offerta saudita

Mourinho ha rifiutato di gestire i giovani sauditi e sta valutando possibili offerte europee.

Jose Mourinho ha rifiutato l'offerta del club saudita Al-Shabab Una fonte ha rivelato a esp.

Jose Mourinho è stato esonerato dalla Roma pochi giorni fa. EFI/EPA/Angelo Carcone

Domenico TitiIl direttore sportivo del club, Ha avuto conversazioni con Jorge Mendesagente di Mourinho, ex portoghese Lanciato dal Club di Roma la settimana scorsa.

Ha menzionato il triplete vinto nel 2010 con l'Inter Tante volte il desiderio di allenarsi in Arabia Saudita Nel futuro prossimo. Ma per ora ha deciso di non aderire alla SPL.

Selezioni editoriali 2 correlati

Mourinho, che venerdì compirà 61 anni, ha risvegliato lo spirito L'interesse dei club europeiMa la fonte ha aggiunto che si sta prendendo il tempo per decidere cosa fare.

Non può allenare un altro club italiano in questa stagionePoiché è contro le regole allenare due squadre di Serie A nella stessa stagione, un eventuale interesse del Napoli, ad esempio, dovrebbe attendere la prossima stagione.

Mourinho lo ha detto Voglio davvero restare in Europa, ma solo per il progetto giusto.

Ora è stato licenziato dai suoi ultimi cinque lavori (Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma) e le loro azioni sono scese.

Al-Shabab è all'11° posto nella Saudi Professional League e sta cercando di sostituire l'assediato allenatore Igor Peskan, avendo vinto solo cinque delle 19 partite di campionato in questa stagione.